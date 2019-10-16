Сирия, 16 октября. США ввели санкции против Турции. Курды продолжают нести территориальные потери на севере САР под натиском турецких ВС и подконтрольных им формирований. Американские войска были выведены из районов Манбиджа и Кобани, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ударили по опорным пунктам исламистов юго-западнее Алеппо; атаковали позиции боевиков на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: организовало подрыв автомобиля у КПП курдов юго-восточнее Дейр-эз-Зора; организовало беспорядки в лагере «Аль-Хол» в Хасаке.

Курдские вооруженные группировки: понесли потери в живой силе во время боев с протурецкими силами в Ракке и Хасаке; открыли огонь по городу Кызыл-Тепе в Турции, есть жертвы среди мирных жителей; лишились трех населенных пунктов на севере Ракки.

Соединенные Штаты: покинули район Манбиджа и Кобани в Алеппо; ввели санкции против Турции.

Международная коалиция: осуществила разведывательные вылеты в Восточном Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: вели перестрелки с курдами на северо-востоке Алеппо; заняли ряд деревень недалеко от Рас Аль-Айна в Хасаке; уничтожили автомобиль РПК к северу от Айн-Иссы.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки вновь разворачивались столкновения на линии разграничения сил курдских группировок и протурецких формирований. Стороны обменивались ударами неподалеку от поселений Аль-Кат и Аль-Яшлы. Военный источник в Twitter (dersi4m) передавал, что огневые позиции Отрядов народной самообороны (YPG) подверглись точечным ударам артиллерии турецких ВС у населенных пунктов Сифтек, Асила, Бобан и Хоркшир. Курдские радикалы, в свою очередь, обстреляли мирные районы городов Джараблус, Ар-Раи и Азаз, в результате чего были убиты четыре человека, тогда как по меньшей мере еще три сирийца получили ранения.

Представители российского Минобороны сообщили о том, что Манбидж был окончательно передан Сирийской арабской армии (САА) после того, как Соединенные Штаты вывели из округа свои подразделения, передислоцировав их к плотине Тишрин. Патрулирование его окрестностей продолжили осуществлять сотрудники военной полиции РФ. Во второй половине дня также стало известно о том, что США покинули район города Кобани.

По данным интернет-портала Baladi-News, юго-западнее административного центра провинции фиксировались взаимные обстрелы между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции. В ответ на провокационные удары боевиков Сирийская арабская армия (САА) атаковала их военные объекты вблизи населенных пунктов Хвейр, Хан-Туман, Аль-Каладжия, Аль-Эйс, Халса и Аль-Калата.

Провинция Дейр-эз-Зор

В занимаемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах провинции произошло очередное нападение боевиков «Исламского государства». Подконтрольный ИГИЛ1 медиапортал «Аль-Амак» заявил о том, что террористы организовали взрыв автомобиля на блокпосте курдских радикалов на подступах к населенному пункту Хаваидж. Инцидент привел к гибели четырех человек. После случившегося в провинции возобновили вылеты ВВС западного альянса. Кроме того, на военную базу у нефтяного поля Аль-Омар прибыли два вертолета коалиции. Военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork) передает, что полеты осуществлялись с целью разведки. Несмотря на это, вечером стало известно о еще одной вылазке у города аль-Бусейра, жертвой которой стал пастух.

Провинция Даръа

Новый взрыв прогремел на шоссе Инхиль — Джасим к северу от административного центра региона. Информационный портал Horrya Press сообщал о том, что детонировавшая бомба была заложена в автобусе, перевозившем сотрудников сил безопасности. Взрыв привел к гибели двоих из них, остальные получили ранения. Местные активисты обвиняют в случившемся боевиков вооруженной оппозиции или подконтрольных ИГИЛ бандгрупп, осуществляющих подпольную деятельность в провинции.

Стало известно о прибытии в Даръа трех тысяч продовольственных наборов от Сирийского арабского Красного Полумесяца. Гумпомощь была распределена среди жителей поселения Махаджа.

Провинция Идлиб

В южной части региона накануне вновь фиксировались перестрелки между правительственными подразделениями и боевиками террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1***. Новостной портал Baladi-News передавал, что под огнем артиллерии Сирийской арабской армии (САА) оказались позиции исламистов у населенных пунктов Ат-Тах и Ас-Сакья. Никакой информации о нанесенном боевикам уроне до сих пор не поступало.

Провинция Ракка

В течение дня на севере региона продолжились столкновения между курдскими бандгруппами и поддерживаемыми Турцией силами. Twitter-канал (JuhaymanH) передавал, что протурецкие формирования нейтрализовали трех членов Отрядов народной самообороны (YPG) вблизи трассы М-5, соединяющей Алеппо и Хасаку. Также неподалеку отсюда турецкими ВВС был уничтожен автомобиль Рабочей партии Курдистана (РПК), в котором на момент удара находились два курдских боевика.

Отмечалось, что во время боев в приграничных районах поблизости от Тель-Абьяда курды потеряли контроль над населенными пунктами ас-Суккария, Халил Юсеф, Дейр-Атван, Тель-Фендер, Акави-Фаукани, Акави-Тахтани, аль-Манкала, аш-Шуайба и Тель-Ахдар. Поступали данные о том, что жители Тель-Абьяда, освобожденного еще в воскресенье, уже начали постепенно возвращаться в свои дома.

Сообщалось о взрыве в городе Ат-Табка, располагающемся к юго-западу от Ракки. Оппозиционный медиапортал Masar Press Agency заявлял о гибели двух военнослужащих Сирийской арабской армии (САА), тем не менее подтверждения данные сведения так и не получили. После предполагаемого взрыва правительственные подразделения направили подкрепления на север от Ат-Табки. В составе конвоя были переброшены 75 боевых автомобилей, 12 танков и шесть бронетранспортеров, передавало информагентство ANF News.

Провинция Хасака

ВС Турции, действующие при поддержке союзников, продолжили развивать наступление на севере региона. Согласно информации военных источников в Twitter (dersi4m) и (markito0171), в ходе ожесточенных столкновений курдские террористы были выбиты из населенных пунктов Амирие, Лейлан, Арбейн, аль-Манагир, аль-Харрас, аль-Ариша и Гарната. Бои за Рас Аль-Айн все еще не были завершены. Курдские СМИ утверждали о том, что им удалось вернуть ранее утраченные территории.

Новостной портал Sky News Arabia передавал, что Рабочая партия Курдистана (РПК) и выступающие на ее стороне бандгруппы нанесли удары по турецкому городу Кызыл-Тепе, находящемуся на территории провинции Мардин. В результате обстрела были убиты или ранены не менее 12 гражданских лиц.

Между тем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утвердил указ о введении антитурецких санкций. Как сообщал госсекретарь США Майк Помпео, под ударом окажутся лица или организации, связанные с турецкими властями. Пока в санкционный список вошли министр обороны Хулуси Акар, глава министерства энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез и министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

В лагере «Аль-Хол» на юге Хасаки наметился рост беспорядков. Twitter-канал (rafsanchez) сообщал о том, что родственники террористов «Исламского государства», содержащиеся здесь, подожгли палатки беженцев, чтобы беспрепятственно покинуть пункт временного размещения. Несколько семей боевиков попытались сбежать, однако были пойманы охранниками лагеря.

1 Организация запрещена на территории РФ.