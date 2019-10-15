Подразделения САА подходят к Аль-Алии на западе Хасаки для защиты мирных жителей от курдов

Хасака, 15 октября. Подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) направляются к городу Аль-Алии на западе провинции Хасака, чтобы занять позиции на линии разграничения для защиты мирных жителей от курдских террористов.

Как сообщает RT Arabic, во вторник САА вошла в город Ат-Табку, военный аэропорт «Ат-Табка», город Айн-Исса и ряд деревень и поселков в провинции Ракка. Теперь САА направляются к Аль-Алии в Хасаке для защиты мирных жителей от произвола курдских террористов.

Накануне сирийские войска выдвинулись в северные районы для защиты мирного населения от нападок курдских боевиков. Во вторник, как передавало Федеральное агентство новостей, САА прибыла в город Айн-Исса в северной части Ракки после ухода оттуда курдских формирований «Демократических сил Сирии». (SDF). Солдаты подняли сирийские и российские флаги по прибытии на окраину Айн-Иссы, которая была ранее центром курдской оккупации в регионе. Здесь находится лагерь, где содержатся семьи боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1.

Также во вторник под управление правительственных войск САР целиком перешел стратегический город Манбидж и его окрестности на северо-востоке провинции Алеппо – в общей сложности порядка 1030 квадратных километров.

Напомним, члены SDF добровольно принимали в свои ряды террористов «Исламского государства» в обмен на быструю сдачу территорий за Евфратом в ходе операции «Непоколебимая решимость». США ушли из зоны конфликта, выведя перед этим и подконтрольные курдские группировки.

На прошлой неделе власти Турции объявили о начале антитеррористической операции «Источник мира» против курдских боевиков на северо-востоке Сирии, сообщала «Газета.ру». В Анкаре подчеркнули, что главной целью турецкой операции является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии, а также блокировка трассы М4, которую террористы используют для доставки боеприпасов.

1 Организация запрещена на территории РФ.