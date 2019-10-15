Самонкин счел аморальным приглашение в РФ террориста, связанного с похищением россиян

Москва, 15 октября. Приглашение на саммит Россия – Африка представителя ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Шабана Хадиа недопустимо не только по вопросам морали и этики, но и по вопросам международной позиции, считает политолог Юрий Самонкин.

Хадиа заявлен как участник панельной дискуссии о безопасности в Африке на саммите Россия — Африка, который пройдет 23-24 октября в Сочи. При этом в 2014 году Хадиа задержали в Египте за связь с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ). В ответ террористическая банда Хадиа похитила шестерых сотрудников посольства Египта в Ливии и пыталась шантажом обменять их на своего главаря. Кроме того, соратником Хадиа по штабу «Фаджр» является Абдельрауф Кара, чья группировка RADA держит в плену двоих россиян – социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. Также упоминание о террористе имеется в докладе Совета Безопасности ООН от 2015 года о ситуации в Ливии.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич призвал МИД РФ поставить перед делегацией ПНС на саммите в Сочи вопрос об освобождении россиян. Он напомнил, что россияне содержатся в нечеловеческих условиях в тюрьме «Митига» уже более пяти месяцев без предъявления каких-либо обвинений.

«Необходимо действовать строгой этике и нормам международного права, поскольку саммит посвящен экономическому и геополитическому развитию России с африканскими странами. Присутствие Хадии здесь недопустимо не только по вопросам морали и этики, но и по вопросам международного дела», — заявил Самонкин в комментарии «НьюИнформу».

Политолог отметил, что Россия, как и страны Африканского союза, не ведет переговоры с террористами, это международная позиция государства. Самонкин заявил, что люди, которые незаконно держат в плену россиян и совершают террористические провокации – не та сторона, с которой нужно разговаривать.

Эксперт обратил внимание, что благодаря «американской демократии» Ливия не существует как суверенное государство. Тем не менее диалог может вестись с некоторыми адекватными силами в правительстве для стабилизации обстановки в целом.

«Моя принципиальная позиция такова: я за конструктивный диалог с любыми руководителями, однако террористы и те, кто устраивал провокации против РФ и кто находится в Российской Федерации в черных списках — недостойны присутствовать от своей страны и вносить предложения в итоговую позицию форума», — добавил Самонкин.

Политолог напомнил, что саммит проходит в туристическом городе-курорте Сочи. Нахождение боевика небезопасно и чревато последствиями, если и не террористическими, то провокационно-идеологическими. В том числе на мероприятии будет присутствовать молодежь, которая поддерживает интеграцию со стороны РФ и других стран.

«Это некрасивая тематика», — подытожил Самонкин.

Ранее опасения из-за приглашения террориста на саммит в Сочи выразил доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин. Политолог отметил, что появление такого рода кандидатур на мероприятии может дискредитировать саммит Россия – Африка. Кошкин призвал в таких сложных и прорывных мероприятиях учитывать особенности современных технологий и возможные провокации.

1 Организация запрещена на территории РФ.