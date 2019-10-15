Сирия, 15 октября. САА контролирует 1030 квадратных километров территории в районе Манбиджа. Курды заявляют о потерях ВС Турции в живой силе и военной технике в Алеппо и Хасаке. Протурецкие силы зачистили еще шесть деревень в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: контролируют 1030 квадратных километров территории в районе Манбиджа; обмениваются ударами с боевиками на окраинах Алеппо; провели подрывные работы вблизи города Аш-Шула на западе Дейр-эз-Зора.

«Исламское государство»1: подозревается организации вылазки на юго-востоке Дейр-эз-Зора; попыталось организовать побег из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке.

Курдские вооруженные группировки: заявили об убийстве двух турецких солдат западнее Манбиджа; публикуют сообщения о потерях турок в военной технике в Хасаке.

ВС Турции и протурецкие силы: заняли шесть поселений на севере Ракки.

Провинция Алеппо

В Северном Алеппо продолжаются перестрелки между курдскими террористами и поддерживаемыми Анкарой формированиями. Как передает новостной портал Aleppo Media Center, под огнем «Демократических сил Сирии»**** (SDF) оказался Азаз. Также не утихают стычки к западу от города Манбидж, где, как утверждает Twitter-канал (HalabTodayTV), были убиты двое солдат вооруженных сил Турции.

Жители Манбиджа организовали народные гуляния, чтобы приветствовать силы Сирийской арабской армии (САА), которые вошли сюда после вывода американских подразделений и взяли под контроль 1030 квадратных километров. Однако по данным информационного агентства Al Manar News, колонна сирийцев подверглась обстрелу курдских боевиков. Сведения о возможных жертвах среди гражданского населения пока уточняются.

Между тем Сирийская арабская армия (САА) продолжает обмениваться ударами с исламистами на западных окраинах административного центра провинции. Медиапортал Step News Agency передает, что под огнем оказались опорные пункты исламистов «Тахрир Аш-Шам» у деревни Мансура.

Провинция Даръа

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что в Даръа прибыл гуманитарный груз от Сирийского арабского Красного Полумесяца. Гумпомощь была доставлена в населенный пункт Махаджа, расположенный к северу от административного центра провинции. В город въехали четыре грузовика с тремя тысячами продовольственных наборов. Напомним, территория провинции была полностью освобождена в ходе операции «Базальт», проводившейся в июне — июле прошлого года. С тех пор продолжается разминирование местности и восстановление пострадавших в ходе боевых действий населенных пунктов. Сюда вернулось большое количество беженцев из соседней Иордании, которые нуждаются в поддержке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новостной портал Al Manar News сообщает о том, что инженерные части Сирийской арабской армии (САА) вновь обследовали территории на западе региона с целью зачистки местности от следов военного присутствия террористов «Исламского государства». Подрывные работы состоялись в окрестностях города аш-Шула в период с 12.00 до 14.00.

Между тем в зонах контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) вновь активизировались «спящие ячейки» ИГ1. Информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что поблизости от города аль-Бусейра на юго-востоке провинции был убит местный пастух. Несмотря на то, что интернет-порталы, связанные с ИГ, пока не заявляли о причастности боевиков к теракту, предполагается что именно они совершили нападение.

Провинция Ракка

Тем временем на севере региона продолжаются ожесточенные столкновения между протурецкими силами и курдскими бандгруппами. Согласно информации военного источника в Twitter (SonKaleTurkiye2), Отряды народной самообороны (YPG) были вынуждены отступить из населенных пунктов Тель-Фендер, Акави-Фаукани, Акави-Тахтани, аль-Манкала, аш-Шуайба и Тель-Ахдар. В свою очередь курдский новостной портал ANF News заявил о том, что во время обстрела SDF пострадал турецкий полковник по имени Ясар Кайа, который получил осколочное ранение.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (baxtiyarumut) опубликовал видеозапись, на которой запечатлены семьи террористов «Исламского государства», предпринявшие попытку бежать из лагеря «Аль-Хол» в Хасаке. Отмечается, что все они были пойманы. Напомним, несколько часов назад поступали данные о том, что родственники джихадистов подожгли несколько палаток в лагере, дабы отвлечь внимание курдских радикалов.

Между тем курдские источники утверждают, что силам YPG удалось уничтожить три военных автомобиля, оснащенных пулеметами, а также три танка поддерживаемых Турцией бойцов. Однако пока данные сведения нуждаются в проверке. Согласно информации Twitter-канала (EuphratesPost), к Рас Аль-Айну были направлены подкрепления союзников Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.