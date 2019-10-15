Нетаньяху попросил Путина помиловать задержанную в России Наам Иссахар

Тель-Авив, 15 октября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил президенту России официальную просьбу о помиловании израильтянки Наам Иссахар, которую осудили в России и приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Об этом заявила канцелярия Нетаньяху.

В сообщении канцелярии сказано, что Нетаньяху обратился к Путину от имени и по поручению президента Израиля с просьбой помиловать гражданку Израиля и вернуть ее в страну.

«Эта просьба была направлена сегодня (15 октября) вечером президенту России Владимиру Путину», — отметили в заявлении.

Ранее президент Израиля Реувен Ривлин сообщил в своем Twitter, что он попросил Путина помиловать Нааму Иссахар. По его мнению, такой приговор может оказать серьезное влияние на ее жизнь.

25-летнюю израильтянку задержали в аэропорту «Шереметьево», когда она находилась в транзитной зоне. При досмотре у Иссахар обнаружили 9,5 грамма гашиша.

11 октября Химкинский суд признал девушку виновной в контрабанде наркотиков и приговорил ее к 7,5 годам в колонии общего режима. Защита Иссахар собирается обжаловать данное решение.