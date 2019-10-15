Грызлов обвинил Украину в срыве разведения сил в Петровском и Золотом в Донбассе

Минск, 15 октября. Разведение сил в районе Петровского и Золотого в Донбассе было сорвано по вине Киева, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

По словам Грызлова, причиной срыва разведения стало нежелание украинских властей проявить политическую волю. Это является главной причиной торможения минского процесса, считает политик.

«Мы вновь убеждаемся, что главная причина торможения минского процесса – это позиция Киева. Если бы Киев проявил политическую волю к выполнению своих минских обязательств, ситуация сдвинулась бы с мертвой точки», — заявил Грызлов.

Политик напомнил, что Киев отказался начать разведение, вооруженные силы Донецкой и Луганской народных республик были вынуждены также остаться на прежних позициях. Украинская сторона сорвала несколько попыток провести разведение.

Грызлов напомнил, что на том участке у Станицы Луганской, где Киев выполнил свои обязательства и отвел войска, ситуация стала безопасной. Там возможно восстановление разрушенных объектов, а жизнь людей входит в прежний ритм.

Контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на заседании в Минске 1 октября согласовала разведение сил в районе Золотого в ЛНР и Петровского в ДНР. Разведение было запланировано на 7 октября и должно было продлиться 30 суток.

Однако Киев уже три раза сорвал разведение. ДНР и ЛНР предприняли попытку начать разведение в среду, четверг и пятницу, для этого были запущены белые ракеты. Но Киев проигнорировал сигнал и сорвал разведение.

Кроме того, в ДНР сообщили, что в районе разведения сил в Донбассе произошла перестрелка между военнослужащими 35-й бригады морской пехоты и 3-го полка спецназначения ВСУ. Украинские морпехи-радикалы отказались выполнять приказ об отводе сил.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что глава Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за националистов.