Москва, 15 октября. Представителя правительства национального согласия (ПНС) Ливии Шабана Хадиа, который связан с террористами, следует отправить не на саммит Россия — Африка, а в Следственный комитет, заявил член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Перенжиев прокомментировал возможное участие Хадиа в саммите Россия — Африка, который состоится в Сочи 23 и 24 октября. Политолог отметил, что с ливийцем должны разговаривать не эксперты, а правоохранители.

«Только в этом смысле мы заинтересованы в диалоге с данным человеком, — констатировал он. — Диалог не будет добрым и дружественным».

По мнению доцента РЭУ имени Плеханова, связанного с террористами Хадиа нельзя пускать на форум.

«Пусть приезжает в Россию и в сопровождении правоохранительных органов едет на беседу в Следственный комитет, — приводит слова Перенжиева «Политэксперт». — Там ему устроят свой форум. Пусть там отвечает на вопросы и дает свои экспертные заключения, зафиксировав их в протоколе».

Совет ПНС Ливии, как ранее стало известно, в Сочи будет представлять Хадиа, который неоднократно, как и другие члены правительства национального согласия Файеза Сараджа, был замечен в связях с террористами. Он числится в документах Совбеза ООН как один из основных командиров «Фаджра», которым руководил вместе с полевым командиром группировки RADA Абдэльрауфом Карой.

Кара в подконтрольной ему тюрьме «Митига» незаконно удерживает двух россиян — социологов ФЗНЦ Самера Суэйфана и Максима Шугалея, задержанных в мае этого года. Как ранее передавало ФАН, россияне были захвачены так называемым «Агентством по борьбе с организованной преступностью», руководителем которого выступает Кара.