Сирия, 16 октября. США рассчитывают сохранить военное присутствие на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Курды-боевики арестовали нескольких граждан на юге Хасаки, обвинив их в работе на Турцию. Американцы вывезли 250 жен террористов ИГ1 из лагеря «Аль-Хол» на свою базу в Аш-Шаддади, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Международная коалиция: рассчитывает сохранить военное присутствие на востоке провинции Дейр-эз-Зор; вывезла 250 жен террористов ИГ из лагеря «Аль-Хол» на американскую базу в Аш-Шаддади; разрушила свой военный штаб в окрестностях Ат-Табки перед сдачей района.

Курды: подозреваются в организации поджога в лагере беженцев около Айн-Иссы; незаконно арестовали нескольких граждан на юге Хасаки, обвинив их в работе на Турцию.

Армия Турции и союзные силы: активизировали разведку с использованием беспилотников в районе Манбиджа; нанесли удар по SDF**** к востоку от Кобани.

Провинция Алеппо

Турецкие военные, действующие в рамках антитеррористической операции «Источник мира», открыли огонь по расположениям курдских боевиков из Отрядов народной самообороны (YPG) на окраине поселка Керемокс, расположенного к востоку от пограничного города Кобани на северо-востоке провинции Алеппо, передает местный источник в Twitter (@dersi4m). Сведения о причиненном радикалам YPG уроне пока устанавливаются.

По информации военного источника в сети Twitter (@GDarkconrad), в районе Манбиджа к северо-востоку от Алеппо фиксируется активизация перемещений турецких беспилотников. Напомним, вся зона вокруг города на западном берегу Евфрата накануне перешла под контроль Сирийской арабской армии (САА). Предполагается, что Анкара таким способом выслеживает возможные остатки бандгрупп YPG, укрывшиеся в предместьях ключевого города до начала эвакуации за реку.

Провинция Дейр-эз-Зор

Представители сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, заявили старейшинам арабских племен, проживающих в восточной половине провинции Дейр-эз-Зор, якобы регион по-прежнему нуждается в защите США. Соответственно, американские военные намерены сохранить присутствие на этом направлении. Об этом представители местных кланов рассказали журналистам, сообщает новостной Twitter-канал Syrian Voice. Стоит отметить, что в этой местности располагаются самые крупные в стране нефтяные поля, с которых американцы и курды продолжают осуществлять контрабандные поставки энергетических ресурсов за границу. Конвои нефтевозов регулярно следуют из Восточного Дейр-эз-Зора в Турцию и Ирак.

Провинция Ракка

Согласно сведениям агентства Furat Post, американские военнослужащие разрушили свой военный штаб в окрестностях города Ат-Табка к западу от Ракки, где они раньше дислоцировались, перед выходом из данного района. Напомним, в ведение официального Дамаска вернулись и другие населенные пункты провинции, находящиеся на западном побережье Евфрата.

В лагере беженцев около Айн-Иссы на севере Ракки вспыхнул пожар, передает новостной центр Euphrates Post. Предполагается, что причиной мог быть умышленный поджог, совершенный солдатами США или курдскими боевиками, которые как раз покидают данные территории, уступая их войскам САР.

Провинция Хасака

По данным информагентства Al Manar News, американские военные вывезли 250 женщин из числа жен иностранных наемников группировки «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) из лагеря «Аль-Хол», находящегося к востоку от Хасаки, на юг провинции – к базе Соединенных Штатов в городе Аш-Шаддади. Причина данного шага США пока уточняется. Напомним, в этом лагере сейчас находятся десятки тысяч родственников и сторонников ИГ, которые стремятся выбраться и присоединиться к террористической организации.

Курдские боевики из Сирийских демократических сил (SDF) незаконно арестовали трех граждан в городе Маркада на юге провинции Хасака. Задержанные были обвинены в якобы шпионаже в пользу турецких вооруженных сил. Местные наблюдатели, однако, отмечают, что курды зачастую арестовывают мирных жителей под различными надуманными предлогами, чтобы затем принудительно направить их на службу в ряды террористов SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.