Подразделения США покинули лагерь «Харабешк» под Айн-Иссой после ухода курдов

Ракка, 15 октября. Американские военнослужащие покидают базу «Харабешк» под городом Айн-Исса в северной части сирийской провинции Ракка.

Как сообщает новостной портал Sy24, подразделения армии США покидают базу «Харабешк», забрав весь скарб. На опубликованных снимках видно, что в грузовиках лежит, в том числе, офисная техника, различные коробки.

База является одной из важнейших американских баз на северо-востоке Сирии, отмечает издание.

Ранее во вторник Федеральное агентство новостей сообщало, что силы сирийской правительственной армии прибыли в город Айн-Исса после ухода оттуда курдских формирований «Демократических сил Сирии» (SDF).

Как сообщал корреспондент ФАН с места событий, к въезду в город к северу от Ракки на машине и грузовике прибыли десятки сирийских солдат. Их приветствовали сотни мирных жителей, заявившие о своей поддержке САА. На окраине города солдаты подняли сирийские и российские флаги.

Отметим, в Айн-Иссе находится лагерь, где содержатся семьи боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1.

Во вторник также стало известно, что город Манбидж на северо-востоке провинции Алеппо был передан под контроль российских сил. В настоящее время американские силы уже экстренно эвакуировались из стратегического населенного пункта. На данный момент военнослужащие САА уже целиком взяли населенный пункт под свое управление. Между тем российская военная полиция в настоящее время продолжает патрулировать северо-западные рубежи района Манбиджа, сообщили в Минобороны РФ.

Также в МО сообщили, что американцы уже также полностью покинули свои пункты базирования в поселении Дадат, расположенном к северу от Манбиджа на берегу реки Саджу, вдоль которой пролегала линия разграничения между курдскими боевиками и протурецкими силами.

Напомним, 9 октября власти Турции объявили о начале антитеррористической операции «Источник мира» против курдских боевиков на северо-востоке Сирии, сообщала «Газета.ру». В Анкаре подчеркнули, что главной целью турецкой операции является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии, а также блокировка трассы М4, которую террористы используют для доставки боеприпасов.

Антитеррористическая операция Турции направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с ИГ1. При этом курдские боевики не воевали против террористов ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований. Действия курдских боевиков в Сирии способствовали созданию спящих ячеек ИГ, которые готовы в любой момент возобновить боевые действия на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.