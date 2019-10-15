Человек искусства против политических разногласий. Патриотизм Евгения Гришковца

Евгений Гришковец — человек искусства: он успел побывать писателем, музыкантом, актером, драматургом и преуспел в каждой сфере деятельности. Пишет Гришковец о простых и понятных вещах: о человеке, его переживания, чаяниях, бытовых радостях, и, конечно, о Родине.

Первый же спектакль Евгения Гришковца — «Как я съел собаку», получил две «Золотых маски» в номинациях «Новация» и «приз Критиков». Спектакль перевели на несколько языков, с ним драматург «объездил» почти все европейские столицы — Вену, Берлин, Цюрих, Париж, Брюссель… Помимо драматургии Гришковец широко известен как музыкант и писатель. А в 2012 году Евгений Гришковец попробовал силы в экоактивизме: участвовал в экспедиции «Русская Арктика» в дальнее Заполярье. Цель экспедиции — посчитать всех белых медведей, живущих за полярным кругом.

Интересно, что в его драматургических произведениях почти всегда отсутствует конфликт в «театральном» понимании этого слова, что не мешает спектаклям Евгения полностью завладевать вниманием зрителя. Однако в реальной жизни конфликт драматурга все-таки настиг: в 2014 году после государственного переворота на Украине Гришковец занял пророссийскую позицию — публично поддержал возвращение Крыма в состав РФ. После этого многие европейские коллеги отказались с ним сотрудничать, а украинские друзья — перестали даже здороваться.

«Почти все мои украинские визави исчезли из поля моего общения, приятельства и дружбы. Кто-то нанес ощутимые душевные раны, кто-то сам исчез с обидой. Но больше было просто проклятий и плевков. Причем односторонних… В мой адрес», — признался тогда Евгений.

Позже драматургу запретили въезд на Украину из-за его поездки в Крым, а «Миротворец» — сайт, публикующий личные данные «врагов Украины», внес телефон и адрес Гришковца в открытые электронные базы.

Тем не менее угрозы и оскорбления не заставили Гришковца поменять убеждения: он остался верен интересам России. Ощущение, понимание Родины для него священны.

«Ощущение Родины — это как религия, и кричать об этом человеку не стоит. Если люди на Украине готовы ударить «колорада», они не любят Родину, они любят идею. А Родина состоит из людей. Не любишь их — не любишь Родину», — заявлял Гришковец.

Евгений уверен, несмотря на временные разногласия и трудности между Россией и Украиной, два государства сумеют наладить отношения.