Доктор Мясников составил список бесполезных препаратов

Москва, 15 октября. Главврач московской больницы №71 Александр Мясников рассказал, какие лекарства являются «пустышками».

«Существуют врачи, которые специально выписывают бесполезные препараты, чтобы получить свой заработок от фармкомпаний. Но их гораздо меньше, чем тех, кто назначает «пустышки» из-за того, что не знает об их неэффективности», — передает слова Мясникова «Экономика сегодня».

Доктор рассказал, что многие российские врачи верят в эффективность некоторых препаратов, а другие прописывают хоть какое-нибудь лекарство только для того, чтобы пациент не посчитал прием бесполезным.

По мнению главврача, к числу препаратов, которые не принесут организму никакой пользы, относятся иммуномодуляторы, гепатопротекторы, ферменты, сосудоукрепляющие препараты, витамины и БАДы, хондропротекторы, пробиотики, пребиотики, ноотропы, гомеопатические препараты, растительные сборы и настойки. Мясников не отрицает, что некоторые из вышеперечисленных препаратов способны помочь, но эффективность большинства даже не доказана.

По словам Мясникова, восемь из десяти врачей постоянно прописывают что-то из этого списка, поэтому не стоит умолять врача, чтобы он выписал какое-нибудь лекарство, назначил процедуру или провел обследование.

«Многие пациенты нуждаются не в препаратах, а в жестких советах, например, о смене образа жизни, похудении и физнагрузках», — заявил врач.

В заключении Мясников сказал, что на приеме нужно обязательно спрашивать у врача, что именно за препарат он дал и доказана ли его эффективность.