Российские и турецкие военные обсудили операцию Анкары против курдов в Сирии

Москва, 15 октября. Источники протурецких сил сообщили, что военные РФ и Турции обсудили операцию Анкары против курдов на севере Сирии. Источники протурецкой «Сирийской национальной армии» (СНА) заявили, что офицеры РФ и Турции провели встречу в населенном пункте Аун-ад-Дадат, который расположен на линии разграничения в районе Манбиджа.

Источники СНА утверждают, что в ходе встречи российские и турецкие офицеры обсудили антитеррористическую операцию Анкары против курдских боевиков в северных районах Сирии. Кроме того, российские и турецкие военные обсудили пути решения сложившейся ситуации на севере Сирии.

Напомним, 9 октября власти Турции объявили о начале антитеррористической операции против курдских боевиков в северных районах Сирии. Главной целью турецкой военной операции является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией сирийских районах, а также блокировка трассы М4, которую террористы используют для доставки боеприпасов.

Антитеррористическая операция Турции направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом курдские боевики не вели боевые действия против террористов ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований. Деятельность курдских террористов на территории Сирии способствовала созданию спящих ячеек ИГ, которые готовы в любой момент начать масштабную партизанскую войну в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.