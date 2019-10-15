Появилось видео, как жители Хасаки радуются освобождению от курдов-террористов

Хасака, 15 октября. Сирийское арабское государственное информагентство SANA опубликовало видео, на котором местное население радуется восстановлению суверенитета в городе Хасака в одноименной провинции, которая почти с самого начала сирийского конфликта была занята курдскими сепаратистами.

Напомним, 14 октября местные власти на северо-востоке Сирии объявили, что восстанавливают подчинение центральной власти САР.

О полном восстановлении суверенитета САР на своей территории заявили органы самоуправления населенных пунктов в округах Манбидж провинции Алеппо, Ат-Табка провинции Ракка, Камышлы и Хасака провинции Хасака.

В Сети появилось видео из города Хасака, на котором видно, что местное население с радостью восприняло этот факт.

Хасака почти с самого начала сирийского конфликта была занята курдскими сепаратистами. Однако при этом в городе оставалась часть, подконтрольная правительству Сирии.

В 2016 году курдские боевики из отрядов «Асайиш» атаковали правительственные сооружения, на улицах Хасаки были тяжелые бои. Теперь весь город перешел под контроль правительства Сирии.

Жители Сирии в целом активно требуют, чтобы курды-террористы и США (военные США) покинули республику. По всей САР проводятся митинги в поддержку Сирийской арабской армии (САА) и против курдских и американских оккупантов, незаконно удерживающих территории на севере страны. В частности, за последние дни такие манифестации прошли также в Дибане, Камышлы, в Хаме, Хасаке и многих других городах арабской республики.

Ранее 15 октября ВС Турции и союзным силам удалось выбить курдских боевиков из окрестностей Рас-аль-Айна в Хасаке.

9 октября Анкара объявила о начале военной антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии. Ее целью является создание на севере арабской республики буферной зоны, которая должна стать своеобразным «защитным поясом» для турецкой границы, и куда, по замыслу турецких властей, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

Операция «Источник мира» проводится против вооруженных курдских формирований, которые под предлогом «освобождения» от запрещенной в России организации ИГИЛ1 заняли территории в восточной части Сирии и начали оказывать давление на местное арабское население, подвергая его дискриминации и насилию. Курды не вели боевых действий против террористов, как это фактически делали ВКС РФ и САА, а предпочитали «договариваться» с боевиками, входя на занятые ими территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.