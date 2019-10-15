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В Общественной палате призвали пересмотреть участие Хадиа в саммите Россия — Африка

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В Общественной палате призвали пересмотреть участие Хадиа в саммите Россия — Африка

Москва, 15 октября. Участие представителя правительства национального согласия (ПНС) Ливии Шабана Хадиа в саммите Россия — Африка необходимо пересмотреть, заявил член Общественной палаты России Сергей Марков.

Директор Института политических исследований Марков прокомментировал участие человека, которого уличили в связях с террористами, в саммите Россия – Африка, который продет в Сочи 23 и 24 октября.

«Скандалом грозит [участие Хадиа во встрече], — приводит его слова «Слово и дело». — Участие такого человека способно дискредитировать саммит, и должно быть пересмотрено его участие».

В Общественной палате призвали пересмотреть участие Хадиа в саммите Россия — Африка

Политолог Армен Гаспарян в свою очередь выразил сомнение, что человек с таким прошлым приедет на саммит. Напомним, Хадиа должен принять участие в рамках сессии «Безопасная Африка».

«Если человек имел отношение к терроризму, если человек за это задерживался, то позиция Российской Федерации по этому вопросу, если я не ошибаюсь, изменений не претерпевала, — констатировал он. — Если был доказан факт того, что он является террористом, то я не убежден в том, что эти переговоры состоятся».

Напомним, ранее стало известно, что совет ПНС Ливии в Сочи будет представлять террорист Хадиа. Он известен как один из основных командиров «Фаджра», которым руководил вместе с полевым командиром группировки RADA  Абдэльрауфом Карой. Кара незаконно удерживает двух россиян — социологов ФЗНЦ Самера Суэйфана и Максима Шугалея — в подконтрольной ему тюрьме «Митига». Как ранее сообщало ФАН, россияне были захвачены так называемым «Агентством по борьбе с организованной преступностью», руководителем которого выступает Кара.

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Источник: Слово и дело
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