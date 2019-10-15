В Москве простились с первым человеком в открытом космосе Алексеем Леоновым. ФАН-ТВ

Человек космоса и человек большого сердца. Так о нем говорят друзья и коллеги. На федеральном военном мемориальном кладбище прощаются с Алексеем Леоновым. Он скончался на 86-ом году жизни после продолжительной болезни. Дважды Герой Советского Союза, он был первым, кто вышел в открытый космос. Проститься с ним пришли десятки человек. Соболезнования родным выразил президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

Воспоминаниями о том, каким запомнили Леонова, делятся его близкие. Он учился всю жизнь и обучал других. Его всегда сопровождала авиация, а вместе с ней — искусство живописи. Он был талантливым художником.

«Мой муж, Виталий Иванович, был учителем Алексея Архиповича. Уже даже в том плане, когда Алексей Архипович выбирал профессию, как раз в последний год его обучения в калининградской школе, посетил эту школу Виталий Иванович, дважды Герой и завкомандующего морской авиацией Балтфлота. В его задачи входило как можно больше крепких ребят привлечь в авиацию. Ну и Виталлий Иванович так живо рассказал о своей службе, о самолетах, о том, как воевал, что в конце беседы к нему подошел скромный молодой человек и сказал: «Убедили, я теперь буду летчиком, хотя хотел поступать в Рижскую академию художеств», — вспоминает супруга дважды Героя Советского Союза Виталия Попкова, Нина.

В последний путь героя провожает шеренга военных, представители морских, сухопутных и космических сил отдают честь. Вся церемония проходит в сопровождении оркестра Преображенского полка.

«Мой муж космонавт, и мы пришли в 1990-ом году, и нас первыми встретили, в том числе Алексей Архипович с распростертыми объятиями. Самые лучшие воспоминания. Человек легенда, этот человек очень творческий, с огромной душой. Мы потеряли космического батю», — признается жена космонавта Сергея Залетина, Елена.

12 минут и 9 секунд — время, которое Алексей Архипович провел за пределами корабля в 1975 году. Вернуться оказалось непросто. В открытом космосе скафандр раздулся, и жизнь космонавта оказалась под угрозой. Он был вынужден снизить давление до критической отметки. Сейчас та самая «капсула Леонова» стоит в Московском музее космонавтики. Здесь же — выставка. Ее открыли полгода назад, к 85-летию со дня его рождения. В витринах документы о стыковке с «Аполлоном», архивные снимки и рекомендация Юрия Гагарина.