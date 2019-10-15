Марков назвал цель участия соратника похитителя россиян в Ливии в саммите в Сочи

Москва, 15 октября. Представитель ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Шабан Хадиа заявлен в списке участников саммита Россия – Африка в Сочи. Политолог Сергей Марков призвал пересмотреть возможность участия Хадии в саммите из-за его связей с террористом, похитившим россиян в Триполи.

Шабан Хадиа появлялся в докладе Совбеза Организации Объединенных Наций еще в 2015 году. Он был задержан в Египте за связь с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ). В ответ террористическая банда Хадиа похитила шестерых сотрудников посольства Египта в Ливии и пыталась шантажом обменять их на своего главаря. Кроме того, соратником Хадиа по штабу «Фаджр» является Абдельрауф Кара, чья группировка RADA держит в плену двоих россиян – социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суайфана.

Российские специалисты занимались в стране изучением гуманитарной, культурной и политической обстановки, сейчас они содержатся в тюрьме «Митига», где подвергаются пыткам. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич направил в МИД РФ письмо с просьбой поставить вопрос об освобождении россиян из плена.

Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ, политолог Сергей Марков считает, что Хадиа хочет принять участие в саммите, чтобы «переквалифицироваться» из террориста в политика.

«Нельзя исключить, что он просто представляет группу, вовлеченную в террористическую деятельность. И в этом случае, конечно, возможность участия должна быть пересмотрена. На это нужно посмотреть очень внимательно», — заявил Марков в комментарии Nation News.

Ранее доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин выразил мнение, что участие в саммите Россия — Африка таких сомнительных личностей как Хадиа может дискредитировать мероприятие.

1 Организация запрещена на территории РФ.