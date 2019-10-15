Донбасс сегодня: провокация Киева сорвана, Ярош агитирует ВСУ продолжать войну

Донбасс, 15 октября. Украинские националисты во главе с Дмитрием Ярошем пустились в военный тур по передовым частям ВСУ. Силы ООС организовали провокацию на Светлодарской дуге. Украинские десантники наживаются на войне. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки ВСУ 23 раза атаковали территории народных республик Донбасса. Так, представители ЛНР сообщили, что украинские военнослужащие обстреляли из крупнокалиберного пулемета и гранатомета поселок Логвиново.

Территория Донецкой Народной Республики обстреливалась по всем направлениям. По 10 населенным пунктам ДНР было выпущено более 220 боеприпасов различного калибра. В селе Ясное обстрелом повреждены два дома и уличный газопровод.

Силы ООС организовали провокацию в районе Светлодарской дуги

Объединенные силы Украины подготовили и осуществили провокацию, направленную на срыв договоренностей по отведению войск и созданию дополнительных поводов для обвинения ЛНР в нарушении перемирия. Об этом рассказал представитель управления Народной милиции республики Иван Филипоненко.

По его словам, обстреляв позиций армии республики в районе Светлодарской дуги, киевские силовики намеревались спровоцировать силы сопротивления на ответный удар. Данные о возможной провокации стали известны от источников разведки ЛНР еще в понедельник, и подтвердились во вторник 15 октября, после обстрела поселка Логвиново из пулеметов и гранатометов, который украинские силовики осуществили в преддверии встречи переговорщиков Киева и республик в Минске.

Силы Народной милиции на провокации не поддались, чем сорвали провокацию и оставили специально задействованных командованием ООС журналистов украинских телеканалов ICTV и 1+1 без «горячих» сюжетов о «злых боевиках, срывающих перемирие».

Украинские радикалы требуют продолжения войны

Группировки националистов, возглавляемые Дмитрием Ярошем и Андреем Билецким, не оставляют попыток дестабилизации ситуации в зоне конфликта. Глава запрещенного в России «Правого сектора»1 на протяжении трех суток агитировал за продолжение военных действий на передовой, сообщает спикер управления НМ ДНР Олег Никитин.

Присутствие Яроша было замечено в местах дислокации 36-й бригады морской пехоты, 28-й и 92-й механизированных бригад, и 56-й мотопехотной бригады в Донецкой области. Там националист активно заявлял о необходимости саботировать разведение сил и средств, поддерживая тем самым позицию экс-президента Украины Петра Порошенко.

В Луганской области, в свою очередь, работает комиссия из Генерального штаба ВСУ, которая пытается разобраться с невыполнением указаний высшего командования личным составом 72-й механизированной бригады. Бойцы отказываются оборудовать новые позиции (на удалении в 1 километр вглубь украинской территории от нынешних позиций) в рамках соглашения о разведении сил и средств, рассказал представитель УНМ ЛНР Иван Филипоненко. В настоящий момент в бригаде проводится служебное расследование, цель которого выяснить роль командира соединения Артема Богомолова в саботаже.

В Луганской области бойцы ВСУ похитили 8 тонн ГСМ

Последний случай наглядно иллюстрирует, зачем украинским военным нужна война в Донбассе. В настоящее время комиссия штаба Объединенных сил расследует кражу бензина и дизтоплива в 46-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Проверка уже не досчиталась 3 тонн бензина и 5 тонн дизельного топлива для военной техники и автомобилей, сообщает Иван Филипоненко.

Материальные ценности и горюче-смазочные материалы списаны как использованные для обслуживания техники. Но сама техника, как оказалось, находится в неисправном состоянии. На самом же деле бензин и дизтопливо были украдены и проданы «защитниками» территориальной целостности Украины и их командирами. В отношении офицеров бригады проводится проверка.

1 Организация запрещена на территории РФ.