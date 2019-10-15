В Киеве заявили, что Украина не намерена прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Киев, 15 октября. Украинские власти пока не намерены прекращать железнодорожное сообщение между Россией и Украиной, транзит приносит в государственный бюджет весомые налоговые поступления. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Криклий поделился, что вопрос железнодорожных перевозок с РФ для Украины «чувствительный».

«Вопрос чувствительный. Напомню, что у нас фактически это направление в Москву за прошлый год дало 3 миллиарда гривен поступлений в бюджет», — отметил украинский министр инфраструктуры в интервью украинскому СМИ «Униан».

Он добавил, что в случае прекращения движения поездов перевозки пассажиров и грузов по этим маршрутам будут осуществляться через третьи страны, и в этом случае они будут получать от этого прибыль и налоговые поступления.

Криклий объяснил, что Украина имеет обязательства перед Всемирной торговой организацией (ВТО), предусматривающие этот транзит, и поэтому пока его не ограничивает.

Украинский министр инфраструктуры уточнил, что в случае принятия решения о прекращении российско-украинского железнодорожного сообщения на высшем политическом уровне будет сказано отдельно.

Как сообщает украинское СМИ, из ряда городов Украины — Киева, Львова, Николаева, Харькова, Одессы и других — в Москву ходят порядка 20 пар поездов и несколько беспересадочных вагонов.

В начале февраля компания «Украинские железные дороги» сократила периодичность курсирования поездов в Россию из Одессы и Харькова якобы из-за падения спроса.

В 2018 году были отменены прямые поезда и прицепные вагоны, следующие в Россию из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова, напоминает «Униан».

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию с отсутствием авиасообщения с Россией с учетом того, что между странами продолжают курсировать поезда.