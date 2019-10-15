Как королева Елизавета II разрушает целостность Великобритании. Колонка Евгения Беня

Британская королева Елизавета II в ходе традиционной тронной речи при открытии новой сессии парламента заявила, что Brexit должен быть реализован до 31 октября, и это главный приоритет нынешнего правительства Великобритании. Оно хочет создать с Брюсселем новые партнерские связи, основанные на принципах свободной торговли и добрососедского сотрудничества.

Резонансное заявление королевы о Brexit до 31 октября обозначает полную поддержку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Таким образом, Елизавета II выступила против позиции парламента, проголосовавшего ранее за отсрочку реализации Brexit на три месяца в том случае, если Джонсон не сможет достигнуть соглашения до 19 октября. Решение парламента решительно не устраивает премьера, так как изначально он обещал избирателям выход из ЕС 31 октября при любом развитии событий.

Ежегодно тронная речь королевы готовится действующим кабинетом министров и включает в себя его основные приоритеты на предстоящий год. Получается, что Джонсон использовал послание королевы для само-лоббирования накануне решающей схватки с парламентом за свое политическое выживание.

Специально для Федерального агентства новостей ситуацию комментирует международный эксперт, публицист Евгений Бень.

Неделю назад газета The Sunday Times рассказывала, что премьер Великобритании Борис Джонсон попросит Елизавету II отправить его в отставку, если он не добьется выхода Королевства из Евросоюза 31 октября на его новых условиях. Однако добровольно уйти он не намерен ни при каких обстоятельствах, как утверждают источники The Sunday Times.

С приходом Джонсона к власти правящая Консервативная партия потеряла большинство в парламенте. Ряд парламентариев тори пошли против собственной партии из-за заявлений премьера по «жесткому» Brexit.

Представленная Елизаветой II программа британского правительства должна пройти процедуру одобрения в парламенте, законодатели вполне могут проголосовать против нее и запустить процедуру вотума недоверия кабмину Джонсона. Последний раз подобный прецедент возник почти 100 лет назад, однако нынешняя ситуация в парламенте дает основание для его повтора.

В сентябре глава Европарламента Давид Сассоли выступил за новый перенос реализации Brexit, если он предохранит от жесткого выхода Британии из Евросоюза. Вывод об отсрочке выхода из ЕС с 31 октября до 31 января, к возмущению Бориса Джонсона, был горячо одобрен и британской Палатой общин, которая вслед за тем с разрешения королевы Елизаветы II, инициированного Джонсоном, ушла в месячный отпуск.

После такой отсрочки Европарламент пожелал видеть заключение нового соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Британией, которое сделало бы ненужным применение наиболее спорного механизма «бэкстоп» по ирландскому вопросу. Текст прежнего соглашения (октябрь 2018), оказавшийся неприемлемым для парламента Британии, предусматривал уточнение по границе с Ирландией до 1 июля 2020 года, уже после того, как Британия покинет Евросоюз. При этом дополнительный переходный этап после Brexit закончится в конце 2020 года.

Однако, теперь терпящий фиаско Борис Джонсон вынужден подхватить предложенную Евросоюзом идею взаимных уступок. Вплоть до того, чтобы после выхода из ЕС Северная Ирландия еще на четыре года осталась в рамках торговых норм Евросоюза – лишь бы реализовать Brexit 31 октября. Зачем Брюсселю сейчас менять прошлогоднее соглашение с Лондоном, когда он с успехом и неспешно может сделать это в последующие месяцы? Тем более, что в таком случае Джонсон, скорее всего, будет выдворен с поста премьера.

В итоге теперь Борис Джонсон откровенно отстаивает свои амбиции любой ценой – только бы выйти из Евросоюза 31 октября. Если сделать это жестко и без всякого соглашения, то – ценой скорого референдума Шотландии о ее государственной независимости. Если ценой неимоверных уступок по сохранению еще на четыре года Северной Ирландии в таможенной зоне ЕС – то с риском резкого обострения ирландско-католического сепаратизма.

И парадокс в том, что главным союзником Джонсона в деле разрушения целостности Соединенного Королевства стала сама 93-летняя Елизавета II, олицетворение британской монархии. Чем руководствуется королева – выработанной в стране традицией поддержки монархом премьера или женской слабостью к пассионарному Джонсону, или особенностями, присущими преклонному возрасту – остается загадкой.

Символично, что впервые в истории королева Великобритании выступала перед парламентом без короны, которая, очевидно, сейчас оказалась для нее уже слишком тяжелой ношей.