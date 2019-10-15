Россиянка Богачева рассказала подробности своего задержания в Белоруссии

Минск, 15 октября. Россиянка Анна Богачева, которую ранее задержали в Минске по сфабрикованному делу, рассказала, что Белоруссия не имеет к ней никаких претензий.

По словам Богачевой, за все то время, что она находилась под стражей, никто даже не пытался поговорить с ней о вымышленном «вмешательстве» во внутренние дела США, в котором ее обвиняют американцы. Это единственное, что россиянка рассказала о своем общении с силовыми структурами Белоруссии.

«Хочу выразить благодарность оперативным действиям со стороны российского посольства и консульства в Минске, российского МИДа, а также белорусской стороны, адекватно разобравшейся в ситуации», — передает слова Богачевой «Ридус».

Ранее Генпрокуратура Белоруссии заявила, что не нашла оснований, чтобы и дальше держать россиянку под стражей.

Напомним, 15 октября в Минске Анна Богачева, которая попала под санкции США, была задержана Интерполом по запросу США. Как утверждает адвокат Богачевой, его подзащитную заключили под стражу из-за сфабрикованного в Штатах дела о якобы «вмешательстве» россиян во внутренние дела США.

Юрист также отметил, что Интерпол задержал россиянку незаконно, так как данное ведомство занимается исключительно уголовными делами, а обвинение, по которому задержали Богачеву, является политическим. Основываясь на этом, получается, что дело Богачевой находится вне юрисдикции Интерпола.

Федеральное агентство новостей уже направило запрос председателю комитета госбезопасности Белоруссии Валерию Вакульчику с просьбой разобраться, почему задержали гражданку России.