Жители Дейр-эз-Зора потребовали, чтобы курды-террористы и США убрались из Сирии

По всей Сирии продолжаются митинги в поддержку Сирийской арабской армии (САА) и против курдских и американских оккупантов, незаконно удерживающих территории на севере страны. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил очередную акцию протеста, которая на этот раз прошла в поселении Маррат в провинции Дейр-эз-Зор, и прислал эксклюзивные кадры с места событий.

За последние дни такие манифестации прошли также в Хасаке, Дибане, Камышлы, в Хаме и многих других городах арабской республики. 15 октября в Маррате более тысячи человек вышли на улицы в протест пребывания американских войск и курдских боевиков Демократических сил Сирии (SDF) на территории САР.

Стоит отметить, что данный населенный пункт находится на восточном берегу Евфрата к востоку от Дейр-эз-Зора – всего в нескольких десятках километров от линии соприкосновения с террористами SDF. Таким образом, некоторые местных жители были непосредственными свидетелями военных преступлений курдских радикалов.

Население Маррата, кроме того, приветствовало возвращение под контроль официального Дамаска ряда районов на севере страны. Как можно заметить на снимках нашего репортера, многие гражданские лица вышли на митинги с государственными флагами Сирии и изображениями законного президента республики Башара Асада.

Напомним, сегодня под управление правительственных войск САР целиком перешел стратегический город Манбиджа и его окрестности на северо-востоке провинции Алеппо – в общей сложности порядка 1030 квадратных километров. Кроме того, военнослужащие САА вошли в Ат-Табку и другие поселения в провинции Ракка, расположенные на западном берегу Евфрата.

Необходимо подчеркнуть, что во всех этих регионах исторически проживает преимущественно арабское население. Несмотря на это, однако, главари SDF в ходе захватнической кампании «Непоколебимая решимость» на северо-востоке САР целенаправленно отбивали эти территории. В результате из-за последовавших затем репрессий и притеснений в отношении арабов там серьезно обострился арабо-курдский конфликт.

На днях корреспондент ФАН посетил аналогичные массовые акции протеста в соседнем поселке Сальхия и в городе Дибси-Афнак в Ракке.