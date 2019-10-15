Директор Заворотнюк не знает, кто ведет Instagram в поддержку актрисы

Федеральное агентство новостей попыталось выяснить у директора Анастасии Заворотнюк Стаса Христова, кому принадлежит недавно созданный в Instagram аккаунт в поддержку актрисы.

На фоне слухов о предполагаемой тяжелой болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня» в соцсети Instagram появилась страница в ее поддержку. Страничка под громким названием «Поддержка Заворотнюк» за короткое время набрала свыше 50 тысяч фолловеров.

Позже в Телеграм-канале «НеМалахов» сообщалось, что этот аккаунт могут вести редакторы ток-шоу Андрея Малахова.

Администраторы канала уверены, что вскоре на экранах появится ток-шоу, участницей которого станет дочь звезды Анна Заворотнюк.

Отвечая на вопрос корреспондента ФАН, действительно ли новая страница курируется Малаховым, Христов заявил, что «не знает».

«Зайдите на официальный Инстаграм Насти, который со звездочкой, и там вся информация», — сказал он.