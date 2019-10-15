Директор Заворотнюк не знает, кто ведет Instagram в поддержку актрисы

Федеральное агентство новостей попыталось выяснить у директора Анастасии Заворотнюк Стаса Христова, кому принадлежит недавно созданный в Instagram аккаунт в поддержку актрисы.
На фоне слухов о предполагаемой тяжелой болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня» в соцсети Instagram появилась страница в ее поддержку. Страничка под громким названием «Поддержка Заворотнюк» за короткое время набрала свыше 50 тысяч фолловеров.
Позже в Телеграм-канале «НеМалахов» сообщалось, что этот аккаунт могут вести редакторы ток-шоу Андрея Малахова.
Администраторы канала уверены, что вскоре на экранах появится ток-шоу, участницей которого станет дочь звезды Анна Заворотнюк.
Отвечая на вопрос корреспондента ФАН, действительно ли новая страница курируется Малаховым, Христов заявил, что «не знает».
«Зайдите на официальный Инстаграм Насти, который со звездочкой, и там вся информация», — сказал он.
Недавно семья Заворотнюк впервые нарушила молчание и опубликовала в аккаунте артистки официальное заявление. Слухи о болезни актрисы появились в Интернете летом 2019 года, когда она перестала появляться на публике. Некоторые пользователи Сети даже сообщили о «тайных похоронах» Заворотнюк.
Также сообщалось, что врачи, наблюдавшие за состоянием больной Анастасии Заворотнюк, пришли к выводу, что лечить актрису можно исключительно медикаментами. По их мнению, опухоль звезды неоперабельна.
Однако, по словам журналистов, в Германии Заворотнюк делали трепанацию черепа, чтобы добраться до новообразования. Семья актрисы отказалась привлекать сторонних врачей для консультаций, хотя больница, в которой находится Заворотнюк, не запрещает этого. Позже актриса, по данным некоторых источников СМИ, перенесла вторую операцию.
Кроме того, незадолго до появления сообщений о последней стадии рака Анастасия призналась, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет. Некоторые эксперты утверждают, что именно это могло спровоцировать развитие онкологического заболевания.