Джонсон и Столтенберг призвали Турцию прекратить операцию против курдов в Сирии

Лондон, 15 октября. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвали Турцию прекратить операцию против курдских террористов в Сирии. Об этом говорится в заявлении по итогам встречи Джонсона и Столтенберга.

«Они ясно заявили, что нынешняя операция Турции должна быть завершена», — говорится в коммюнике.

Генсек НАТО выразили глубокую озабоченность ситуацией на севере Сирии. Столтенберг заявил, что НАТО, в том числе Турция, должна сосредоточиться на разгроме террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

В ходе встречи Джонсон и Столтенберг подчеркнули роль Турции в НАТО, особенно в поддержке людей, бежавших от конфликта в Сирии.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Целью операции турецких ВС является создание на севере САР буферной зоны, которая станет защитой для турецкой границы и куда смогут вернуться сирийские беженцы, проживающие в Турции.

Операция «Источник мира» направлена против вооруженных курдских формирований. Под предлогом борьбы с ИГИЛ1 курды оккупировали значительную часть сирийских территорий. При этом курды оказывали содействие террористам, создавая «спящие ячейки».

1 Организация запрещена на территории РФ.