Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Водитель скорой на Ставрополье внезапно умер за рулем и врезался в дерево

156
0 Оставить комментарий

Водитель скорой на Ставрополье внезапно умер за рулем и врезался в дерево

Ставрополь, 15 октября. Водитель скорой помощи скончался за рулем в Ставропольском крае. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 15 октября в Новоалександровском районе. По предварительным данным, мужчина скончался от сердечного приступа.

Он потерял управление и врезался в дерево. Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось распиливать кузов автомобиля, чтобы извлечь тело погибшего.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти водителя.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров