Водитель скорой на Ставрополье внезапно умер за рулем и врезался в дерево

Ставрополь, 15 октября. Водитель скорой помощи скончался за рулем в Ставропольском крае. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 15 октября в Новоалександровском районе. По предварительным данным, мужчина скончался от сердечного приступа.

Он потерял управление и врезался в дерево. Прибывшим на место происшествия спасателям пришлось распиливать кузов автомобиля, чтобы извлечь тело погибшего.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти водителя.