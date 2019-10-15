Депутатов Госдумы начнут наказывать за неисполнение обязанностей

Москва, 15 октября. Государственная дума России приняла ряд постановлений, регулирующих порядок принятия решений о применении к депутату мер ответственности за нарушение отдельных ограничений, запретов и неисполнение обязанностей, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Если нарушение совершено впервые — депутату будет объявлено предупреждение, за повторное нарушение он может быть лишен руководящей должности — в комитете или во фракции», — пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Эта информация будет полностью открыта для граждан — размещена на официальном сайте Госдумы и в «Парламентской газете», отметил он.

По словам спикера нижней палаты парламента, речь идет о наказаниях за непринятие действий по предотвращению конфликта интересов или разглашении служебной информации.

«Если мы говорим об ответственном отношении к своим обязанностям, то необходимо начинать с себя», — отметил Володин.

Постановления вступают в силу со дня принятия.

Ранее Государственная дума приняла закон о компенсациях членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков.