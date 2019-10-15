Эксперт рассказал, каким будет решение СБ ООН по операции Турции против курдов-террористов

Политолог Андрей Кошкин предположил, что члены СБ ООН осудят Турцию за военную операцию, направленную против курдов-террористов.

Ранее стало известно, что 16 октября Совет Безопасности (СБ) ООН намерен провести консультации, связанные с военной операцией Анкары, проводимой на территории Сирии против курдских вооруженных формирований. Инициаторами обсуждения выступили все страны Евросоюза, представленные в СБ.

«Бельгия, Франция, Германия, Великобритания и Польша запросили обсуждение военной операции Турции в ходе консультаций, запланированных на среду», — рассказал источник в международной организации.

Ранее представители СБ ООН заявляли о планах провести встречу для обсуждения турецкой операции в САР. Так, представители Франции, Германии и Великобритании высказали недовольство тем, что Анкара проводит «Источник мира», и в связи с этим решили созвать заседание.

Комментируя ситуацию, эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что члены совета безопасности, вероятнее всего осудят Турцию за начало боевых действий, так как «официальная Анкара не смогла в должной мере объяснить свою позицию по курдам мировой общественности».

«На самом деле турецкая операция проводится против курдов-террористов, а не против курдского населения, курдского народа как такового. В качестве подтверждения моих слов нужно вспомнить, что около трех миллионов беженцев из Сирии находятся в Турции и примерно 400 000 из них — это как раз курды. То есть их приютили как пострадавших, как беженцев. Поэтому ни в коем случае нельзя говорить, что армия Турции уничтожает простых курдов, Анкара пытается оттеснить именно боевиков. Но Анкара не смогла провести именно ту информационную компанию, которая бы объяснила мировому сообществу истинные цели операции «Источник мира», — говорит эксперт.

Соответственно множество европейских стран и Соединенные Штаты Америки возмущены началом антитеррористической операции Турции. В свою очередь американский президент Дональд Трамп подписал приказ об установлении санкций в отношении Анкары, о чем ранее сообщалось в коммюнике главы Госдепа США Майка Помпео.

Дело в том, что Трамп намерен вынудить турок прекратить наступление, направленное против террористических Отрядов народной самообороны (YPG). А подписанное главой государства распоряжение развязывает руки министерству финансов и Госдепартаменту, которые вводят санкционное давление в отношении любых организаций и лиц, связанных с официальной Анкарой.

Необходимо понимать, что сейчас в зоне оккупации YPG, помимо самих курдских террористов, действуют также и боевики запрещенной в России организации «Исламское государство1». При этом большое количество радикальных исламистов скрывается под флагами Демократических сил Сирии (SDF) в составе бандформирований курдов. Так называемая антитеррористическая операция США и SDF, а проводимая с 2017 года в северо-восточной части страны, по факту велась против самых фанатичных членов ИГ1. Значительная же часть джихадистов в итоге вошла в состав курдских группировок в соответствии с договоренностями с главарями SDF.

«Тут необходимо вспомнить, как курды, вместо уничтожения боевиков ИГ, по сути дела вели переговоры с ними, после чего занимали необходимую им и американцам территорию. В итоге курды захватили важные как с экономической, так и стратегической точки зрения земли восточного берега реки Евфрат. Там же, кстати, располагаются нефтегазоносные поля», — продолжает собеседник ФАН.

Необходимо также отметить, что количество последователей ИГ на пока еще удерживаемых курдами территориях растет. Происходит это за счет лагеря «Аль-Хол», который представляет собой базу подготовки радикалов-исламистов. А такие объекты представляют большую опасность для безопасности Сирии и всего ближневосточного региона.

«Так что вопрос, который ставится на Совете Безопасности весьма деликатный, но я боюсь в ООН осудят Турцию. В такой ситуации надо понимать, что США заинтересованы в том, чтобы не создавался союз Турции, России и Ирана, не случайно ведь Трамп в Twitter писал, что сейчас Турции, России и Сирии самим придется разбираться в происходящем. Это такой намек на то, что сейчас наши страны должны рассориться, а ведь Турция , Россия и Иран выходят гарантами суверенитета и целостности САР. И на сегодня руководство Турции неоднократно подчеркивало, что мы не снимаем с себя ответственности и только создаем буферный коридор безопасности. Так что такие деликатные моменты Анкаре надо в информационном пространстве обсуждать и обозначать свои стратегические цели», — заключил Кошкин.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии военной антитеррористической операции «Источник мира». Ее целью является создание на севере САР буферной зоны, которая должна стать «защитным поясом» для турецкой границы и куда, по замыслу турецких властей, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

Операция «Источник мира» проводится против вооруженных курдских формирований, которые под предлогом «освобождения» от запрещенной в России организации ИГИЛ1 заняли территории в восточной части Сирии и начали оказывать давление на местное арабское население, подвергая его дискриминации и насилию. Курды не вели боевых действий против террористов, как это фактически делали ВКС РФ и САА, а предпочитали «договариваться» с боевиками, входя на занятые ими территории.

Последние данные о событиях в САР можно найти в материале Федерального агентства новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.