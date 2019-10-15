В Госдуме рассказали об укреплении отношений с парламентариями из других стран

Москва, 15 октября. Международные парламентские игры с каждым годом привлекают все больше иностранных участников, способствуя укреплению отношений между парламентариями из разных стран. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

X Международные парламентские игры пройдут в Москве с 18 по 20 октября. В них примут участие представители Латвии, Литвы, Эстонии, Белоруссии, Хорватии, Киргизии, Франции, Монголии, Сербии, Словении, Германии и Индии. Участники игр сразятся в шести дисциплинах: мини-футбол, бильярд, настольный теннис, большой теннис, бадминтон и шахматы.Помимо спортивных соревнований состоится ряд культурных мероприятий, встреч и дискуссий с участием и депутатов Госдумы и политических деятелей.

«Международные парламентские игры - это уникальный формат, который дает много преимуществ по сравнению с более традиционными, официальными встречами», — отметил Свищев.

Он также добавил, что на спортивных площадках нет места для политических разногласий, споров и противоречий, поэтому Международные парламентские игры способствуют укреплению отношений между странами.

«Нас объединяет стремление к победе и чувство причастности к команде. А это – отличная стартовая точка для укрепления отношений между странами», — пояснил Свищев.

Депутат подчеркнул, что Международные парламентские игры с каждым годом привлекают все больше участников из других стран, что способствует укреплению отношений между российскими и иностранными парламентариями.