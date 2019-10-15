Встреча Путина с наследным принцем Абу-Даби. События дня. ФАН-ТВ

Путин в ОАЭ
В интернете набирают популярность кадры встречи президента России Владимира Путина в Объединенных Арабских Эмиратах. Из аэропорта лидера нашего государства сопровождал кортеж, на машинах было написано «ДПС». По территории дворца Владимир Путин ехал в окружении конного эскорта, в это время самолеты рисовали в небе триколор. Президент, конечно же, прибыл в Абу-Даби не только, чтобы насладиться таким гостеприимством. Сегодня он встретился с наследным принцем, заместителем Верховного главнокомандующего вооруженными силами Эмиратов. Стороны обсудили отношения в торгово-экономической, культурной и космической сферах. Мухаммед бен Заид Аль Нахайян назвал нашего президента своим другом и братом, и поблагодарил за то, что Россия поддержала государство в отправке в космос первого эмиратского космонавта.
«Это событие стало возможно благодаря нашей с вами дружбе и вашим усилиям по продвижению самой этой идеи. Готовы и далее оказывать Объединенным Арабским Эмиратам необходимое содействие в космической отрасли, включая такие направления, как спутниковая навигация и запуски аппаратов на космическую орбиту», — подчеркнул Владимир Путин.
Запомнилась встреча и подписанием важных документов. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и энергетики.
Армия САР контролирует Манбидж
Сирийские военные возвращают свои собственные территории. Армия республики зашла в Манбидж и установила там полный контроль. Эту информацию подтвердили в министерстве обороны России. Манбидж — крупный сирийский город, но в последнее время он был во власти курдских террористов. Они контролировали этот населенный пункт, а патрулировали территорию США. Сегодня американские военные покинули базу, расположенную в городе. Страшно представить, как все это время складывалась судьба местных жителей. Курды остались в Сирии, в том числе в Манбидже, под предлогом борьбы с запрещенной в России организацией ИГИЛ. Но вместо того, чтобы вернуть в республику мирную жизнь, они притесняли население. Грабеж, насилие, убийства. Против курдских террористов 9 октября выступила Анкара. Как отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, за это время его армия освободила от преступников 1000 кв. км в республике. После окончания операции Анкара планирует создать зону безопасности для сирийских беженцев, а арабская республика — вернуть ранее захваченные территории.
Задержание россиянки в Минске
США тем временем продолжают сеять раздор. По запросу американцев в Минске задержали россиянку Анну Богачеву. Причиной стало сфабрикованное дело о некоем вмешательстве нашей соотечественницы в выборы в Соединенных Штатах. Задержание произошло по запросу Интерпола, хотя в его компетенции лишь уголовные, а не политические дела. Как напомнил депутат Госдумы Евгений Федоров, граждане Союзного государства не могут задерживаться и выдаваться третьей стране.
«В данном случае эта позиция американского закона, что законодательство США должны исполнять на всей территории планеты Земля. Как мы знаем, у нас тысячи людей арестованы по всему миру, а именно граждан России, к которым предъявлены претензии со стороны уголовного правосудия США. США — это мировая тюрьма», — убежден депутат.
Возникает вопрос, о каком деле вообще идет речь? Экс-спецпрокурор США Мюллер признал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года провальным. Связи Дональда Трампа с Россией подтвердить не удалось. Впрочем, и Москва неоднократно заявляла, что все это лишь голословные обвинения. А, вот, о судьбе Анны Богачевой точной информации пока нет. Однако в посольстве России в Белоруссии сообщили, что сейчас женщина на свободе. Быть может это признание Штатами своей ошибки? Мы будем следить за этой ситуацией. А между тем Федеральное агентство новостей направило запрос председателю комитета госбезопасности Белоруссии. Просим его ответить, на каком основании задержали россиянку.