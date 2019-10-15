Встреча Путина с наследным принцем Абу-Даби. События дня. ФАН-ТВ

Путин в ОАЭ В интернете набирают популярность кадры встречи президента России Владимира Путина в Объединенных Арабских Эмиратах. Из аэропорта лидера нашего государства сопровождал кортеж, на машинах было написано «ДПС». По территории дворца Владимир Путин ехал в окружении конного эскорта, в это время самолеты рисовали в небе триколор. Президент, конечно же, прибыл в Абу-Даби не только, чтобы насладиться таким гостеприимством. Сегодня он встретился с наследным принцем, заместителем Верховного главнокомандующего вооруженными силами Эмиратов. Стороны обсудили отношения в торгово-экономической, культурной и космической сферах. Мухаммед бен Заид Аль Нахайян назвал нашего президента своим другом и братом, и поблагодарил за то, что Россия поддержала государство в отправке в космос первого эмиратского космонавта. «Это событие стало возможно благодаря нашей с вами дружбе и вашим усилиям по продвижению самой этой идеи. Готовы и далее оказывать Объединенным Арабским Эмиратам необходимое содействие в космической отрасли, включая такие направления, как спутниковая навигация и запуски аппаратов на космическую орбиту», — подчеркнул Владимир Путин. Запомнилась встреча и подписанием важных документов. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и энергетики.

Армия САР контролирует Манбидж Сирийские военные возвращают свои собственные территории. Армия республики зашла в Манбидж и установила там полный контроль. Эту информацию подтвердили в министерстве обороны России. Манбидж — крупный сирийский город, но в последнее время он был во власти курдских террористов. Они контролировали этот населенный пункт, а патрулировали территорию США. Сегодня американские военные покинули базу, расположенную в городе. Страшно представить, как все это время складывалась судьба местных жителей. Курды остались в Сирии, в том числе в Манбидже, под предлогом борьбы с запрещенной в России организацией ИГИЛ. Но вместо того, чтобы вернуть в республику мирную жизнь, они притесняли население. Грабеж, насилие, убийства. Против курдских террористов 9 октября выступила Анкара. Как отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, за это время его армия освободила от преступников 1000 кв. км в республике. После окончания операции Анкара планирует создать зону безопасности для сирийских беженцев, а арабская республика — вернуть ранее захваченные территории.