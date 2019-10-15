Киев, 15 октября. Киев приступит к выполнению политической части Минских соглашений после роспуска Донецкой и Луганской народных республик, заявила пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

Олифер озвучила новые условия Киева, после выполнения которых украинские власти приступят к выполнению взятых на себя обязательств из Минских соглашений. Украинская сторона требует полного прекращения огня в Донбассе, обеспечения на всей Украине эффективного мониторинга миссии ОБСЕ, а также вывод из страны иностранных военных и техники.

«Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок (Киев отказывается признать республики. — Прим. ФАН) ДНР и ЛНР», — констатировала пресс-секретарь Леонида Кучмы.

Киев также настаивает на обеспечении работы на юго-востоке ЦИК Украины, украинских политических партий, СМИ и на установлении контроля над неподконтрольной частью российско-украинской границы.

Напомним, ранее украинская сторона сорвала отвод сил и техники в Петровском и Золотом. Представители Донецкой Народной Республики трижды сообщили о готовности развести силы, но ответа от военных Киева не последовало.

Стоит отметить, что в Минских соглашениях установлен порядок урегулирования конфликта в Донбассе. Первым делом стороны должны отвести силы от линии соприкосновения, после этого стартует диалог о выборах в Донбассе и объявляется амнистия участников конфликта.

«Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования», — говорится в тексте договора.

Напомним, в 2014 году некоторые регионы Донбасса — нынешние ДНР и ЛНР — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота. Киев в свою очередь начал в Донбассе силовую операцию против мирных жителей. Гражданская война на Украине унесла жизни более 13 тысяч человек. подсчитали в ООН.