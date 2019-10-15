Бывший замглавы Центра связи ФСИН задержан во Франции по запросу РФ

Москва, 15 октября. Бывший замглавы Центра связи ФСИН Павел Щетинин задержан во Франции по запросу Москвы, его подозревают в махинациях более чем на 160 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В ведомстве уточнили, что Щетинина объявили в международный розыск.

«Он обвиняется по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», — говорится в сообщении.

Как передает «Ридус», Россия в скором времени отправит во Францию документы для его экстрадиции.

В прошлом году Следственный комитет России сообщал, что экс-главу ведомственного Центра связи Игоря Шайкова, а также двух его заместителей уличили в коррупции на сумму 160 миллионов рублей при закупке компьютерной техники. По версии следствия, они добились того, что на аукционе победила нужная им фирма, пишет «ФедералПресс».

Дело в том, что в 2015 году ФСИН и поставщик — компания «Атлас» — заключили госконтракт на поставку 1,5 тысячи компьютеров. Соучастники таким образом причинили ущерб бюджету, выделяемому на нужды ФСИН России, полагают следователи. Их арестовали, но Щетинину удалось скрыться.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении директора Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко. Он занимал должность главы ведомства с 2012 года, до этого работал в органах государственной безопасности.

В начале октября был назначен новый директор ФСИН, этот пост занял Александр Калашников. В свое время он окончил академию ФСБ и возглавлял управление ведомства Республики Коми, а также Красноярского края. Кроме того, Калашников служил в контрразведке.