Президент Эстонии пригласила Путина в Тарту

Таллин, 15 октября. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пригласила российского лидера Владимира Путина в Тарту, где состоится Всемирный конгресс финно-угорских народов. Об этом сообщили в канцелярии главы эстонского государства.

Кроме Путина приглашения были высланы лидерам Финляндии и Венгрии.

«Президент Керсти Кальюлайд направила сегодня приглашение президенту России Владимиру Путину, президенту Финляндии Саули Ниинисте и президенту Венгрии Яношу Адеру посетить VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет в городе Тарту с 17 по 19 июня», — отметили в президентской канцелярии.

Кальюлайд предложила Ниинисте, Адеру и Путину одновременно посетить Эстонию с двусторонними визитами. По ее мнению, эти шаги позволят продолжить конструктивные дискуссии, нацеленные на улучшение взаимопонимания между государствами. Глава Эстонии выразила надежду, что они помогут углубить добрососедские отношения, а также сотрудничество стран в регионе Балтийского моря и на мировой арене.

Напомним, устное приглашение Путину посетить Эстонию было передано 18 апреля во время визита Керсти Кальюлайд в Москву.

Ранее Кальюлайд объяснила усталость Европы от Украины.