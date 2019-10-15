Хафтар назвал задержание россиян в Триполи свидетельством отсутствия власти

Триполи, 15 октября. Майское задержание двух российских граждан в Триполи, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, является преступлением и свидетельствует об отсутствии закона и деградации ситуации в сфере безопасности. Такое мнение об аресте граждан РФ выразил командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар.

«Это, несомненно, преступление по всем параметрам, это свидетельствует об отсутствии закона и деградации ситуации в сфере безопасности, а также отсутствии власти государства в столице», — сказал Хафтар, оценивая задержание российских граждан.

Командующий ЛНА объяснил, что похищения, аресты и убийства стали в Триполи привычными событиями, и от них в равной степени страдают и ливийцы, и иностранцы.

Хафтар также прокомментировал вопрос о существовании некоего «вмешательства» России во внутренние дела других государств.

«Россия придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран, это один из твердых принципов, которые мы наблюдаем во внешней политике России, пока дело не касается ее национальной безопасности», — подчеркнул он.

Ливийский маршал отметил твердую позицию России, неизменно указывающей на необходимость урегулирования ливийской проблемы самими ливийцами без какого-либо иностранного вмешательства, и обратил внимание на то, что РФ следит не только за ситуацией в Ливии, но и вокруг нее.

По мнению Хафтара, Россия занимает контролирующую позицию на международной арене по отношению к ливийскому кризису и без колебаний противостоит любым международным решениям, которые вредят интересам ливийского народа.

Напомним, в Ливии с 2011 года продолжается гражданская война, начавшаяся после свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи. В данный момент в государстве действует двоевластие. На востоке страны ситуацию контролирует избранная ливийским народом Палата представителей и ЛНА, возглавляемая маршалом Халифой Хафтаром. Северо-запад страны остается под контролем так называемого Правительства национального согласия (ПНС), возглавляемого Файезом Сараджем. ПНС в свою очередь опирается на поддержку боевиков и террористов, среди которых есть члены запрещенных в РФ террористических группировок «Исламское государство»1, «Братья-мусульмане»1 и «Аль-Каида»1.

Что примечательно, приближенные Сараджа — бандиты и подстрекатели революции 2011 года, отвечают за безопасность в Триполи и его окрестностях.

Стало известно, что один из сторонников ПНС поедет от Ливии на саммит Россия — Африка, который пройдет в Сочи 23-24 октября. Так, в качестве выступающего в дискуссии «Безопасная Африка» заявлен заместитель секретаря ПНС Шабан Хадиа, который был неоднократно замечен в связях с террористическими группировками и боевиками.

Другой представитель ПНС Абдэльрауф Кара — полевой командир группировки ПНС RADA, является руководителем так называемого «Агентства по борьбе с организованной преступностью», того самого, которое захватило россиян Шугалея и Суэйфана в мае 2019 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.