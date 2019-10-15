Курды-террористы дали волю ИГ* на северо-востоке Сирии и сами поплатились за это

На северо-востоке Сирии на фоне полного отказа курдских группировок от охраны и наблюдения за подпольными ячейками «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) значительно возрос уровень террористической активности. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР узнал от местных источников о последних вылазках джихадистов ИГ1 в зоне оккупации Отрядов народной самообороны (YPG).

Так, в деревне Касыба, находящейся в районе населенного пункта Карама к востоку от Ракки, «спящими ячейками» с помощью самодельного взрывного устройства был уничтожен автомобиль. В результате были убиты и ранены в сумме 10 членов курдских Демократических сил Сирии (SDF).

Еще чуть восточнее от Ракки – около города Джадидат – целью террористов ИГИЛ1 оказалась колонна нефтевозов курдов, которые следовали из оккупированной боевиками SDF юго-восточной части страны, где располагаются крупнейшие в САР нефтяные месторождения. Напомним, «Демократические силы» регулярно осуществляют нелегальные поставки сирийских энергоресурсов за границу.

Кроме того, члены подпольных бандгрупп ИГ обстреляли автомобиль с террористами из Рабочей партии Курдистана (РПК) в городе Хараедж в соседней провинции Дейр-эз-Зор. Транспортное средство в итоге было уничтожено, два курдских радикала погибли.

Telegram-канал «Вестник Дамаска» между тем также сообщает об артиллерийском ударе бандгрупп «Исламского государства» по авиабазе США в Аш-Шаддади на юге Хасаки. В результате этой атаки повреждено несколько единиц военной техники американцев. Информация о жертвах и пострадавших в настоящий момент уточняется. Однако ответственность за все данные инциденты уже успели взять на себя члены ИГ.



В этой связи вспоминается тот факт, что не более двух месяцев назад подполье ИГИЛ в Сирии, по слухам, обрело нового главу, уполномоченного якобы самим лидером организации Абу Бакром Аль-Багдади в силу тяжело переживаемых им последствий ранения в позвоночник. Главарем, как тогда сообщалось, стал Анлалла Аль-Кардаш, по происхождению туркоман родом из окрестностей иракского Мосула, состоявший в «Аль-Каиде»1 (запрещена в РФ) и сидевший в иракской тюрьме.

Однако своему усилению и резкому увеличению активности за Евфратом «спящие ячейки» крупнейшей террористической группировки обязаны, возможно, даже не столько своему новому главарю подполья, сколько курдским боевикам, которые вообще сняли с себя обязательства по охране и контролю за деятельностью остатков ИГ.

Теперь радикалы YPG сами стали целью антитеррористической операции, которую начала Турции, и потому они посчитали, что могут полностью забыть о проблеме подпольных бандформирований «Исламского государства» и пустить все на самотек. Однако это уже очень скоро может привести к страшным последствиям, причем для самих курдов в частности.

Из-за попустительства главарей SDF подполье ИГИЛ в скором времени может обрести тысячи новых сторонников. Заполненный ими лагерь «Аль-Хол», оставленный курдскими боевиками почти без охраны, вот-вот прорвется изнутри под натиском родственников исламистов и тем самым станет хорошей базой для возможного будущего возрождения «Исламского государства» (запрещено в РФ).

Тогда в состав ИГ с большой долей вероятности также захотят вернуться и те боевики, которые в ходе операции США и SDF «Непоколебимая решимость» добровольно вошли в курдские группировки в обмен на высокие посты в рядах «Демократических сил». А таких среди радикалов YPG находится немало.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин считает, что курдские боевики действительно поставили под большую угрозу ситуацию за Евфратом. В комментарии для ФАН он предположил, что активность остатков ИГ в ближайшее время продолжит возрастать.

«Таких нападений «Исламского государства» там станет еще больше, поскольку джихадисты стараются воспользоваться хаосом, связанным с антитеррористической операцией турецкой армии на севере Сирии. Этому также способствуют массовые бегства исламистов из тюрем SDF, в чем турки обвиняют курдов. Бывшие пленники, безусловно, будут стараться вливаться в местные «спящие ячейки» ИГИЛ и за счет этого их численность и, соответственно, активность неизбежно возрастут. Это, конечно, значит, что участятся атаки бандгрупп «Исламского государства» и на местных жителей, и на турок, и на сирийских военных через Евфрат, и на самих курдов», – подчеркнул наш собеседник.

По его мнению, серьезный прирост количества действующих джихадистов за Евфратом, спровоцированный попустительством курдских боевиков, скорее всего, серьезно пошатнет обстановку в регионе. Ликвидировать же эту угрозу сами «Демократические силы» вряд ли будут в состоянии. Это сможет сделать лишь правительственная армия САР, а это значит, что до ее прихода на северо-восток угроза, скорее всего, будет только нарастать.

«Насколько длительным будет этот всплеск, сказать пока трудно. Но ясно только одно: настоящее и полноценное противодействие этому новому распространению ИГ смогут оказать лишь правительственные войска при помощи союзников, когда они вернутся в районы за Евфратом. Только жесткая контртеррористическая борьба Сирийской арабской армии (САА) сможет нивелировать последствия той деятельности курдов, которая привела к новому росту активности ИГ. Однако эти последствия, скорее всего, будут иметь достаточно долгосрочный эффект», – заключил Борис Рожин.

1 Организация запрещена на территории РФ.