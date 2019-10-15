Минобороны РФ опубликовало карту с освобожденными от курдов районами Сирии

Москва, 15 октября. Минобороны РФ опубликовало на своем сайте карту, на которой указаны освобожденные от курдских боевиков районы Сирии.

На карте указаны северо-восточные районы Сирии, перешедшие под контроль сирийских правительственных сил. В настоящее время сирийские войска полностью контролируют город Манбидж, а также населенный пункт Ат-Табка в провинции Ракка. Кроме того, сирийские военные взяли под свой контроль аэродром в окрестностях Ат-Табки, а также три моста и две гидроэлектростанции.

Напомним, 9 октября власти Турции объявили о начале антитеррористической операции против курдских боевиков на севере Сирии. Главной целью операции является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии, а также блокировка трассы М4, которая служит коридором для террористических формирований.

Антитеррористическая операция Анкары направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом курдские боевики никогда не воевали против террористов ИГ, так как многие из них являются членами курдских вооруженных формирований. Действия курдских боевиков на севере Сирии способствовали созданию спящих ячеек ИГ, которые в любой момент могут начать партизанскую войну на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.