Катар объяснил операцию турецких ВС против курдов небезопасностью границ Сирии

Доха, 15 октября. Военные действия Турции против курдских террористов в Сирийской Арабской Республике (САР) обусловлены тем, что Сирия находится в состоянии войны уже восемь лет, при этом границы страны остаются небезопасными. Об этом заявила официальный представитель МИД Катара Люулюу аль-Хатыр.

Аль-Хатыр отметила, что действия Турции в Сирии нужно рассматривать с учетом двух факторов. Во-первых, война в Сирии продолжается уже восемь лет и в ней принимают участие внешние игроки. Во-вторых, в настоящий момент границы САР небезопасны, соседние с Сирией страны считают, что из САР исходит угроза их безопасности.

Официальный представитель МИД Катара на полях Глобального форума по безопасности в Дохе напомнила, что Анкара сыграла важную роль в ликвидации террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) наравне с другими участниками антитеррористической коалиции.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Целью операции является создание на севере САР буферной зоны, которая станет защитой для турецкой границы и куда смогут вернуться сирийские беженцы, проживающие в Турции.

Операция турецких ВС направлена против вооруженных курдских формирований. Под предлогом борьбы с ИГИЛ1 курды оккупировали значительную часть сирийских территорий. При этом курды оказывали содействие террористам, создавая «спящие ячейки».

1 Организация запрещена на территории РФ.