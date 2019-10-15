Осташко рассказал, как следует модернизировать закон о фейковых новостях

Вынесен первый штраф за так называемые «фейковые новости». Его получил издательский дом «Момент истины» (200 тысяч рублей) и его редактор (60 тысяч рублей), признанный виновным по части 9 статьи 13.15. КоАП России «Злоупотребление свободой массовой информации». Суть «фейка», ставшего основой для штрафа, при этом не разъясняется. Насколько хорош новый закон, и как может поменяться благодаря ему российская журналистика, Федеральное агентство новостей узнало у главного редактора сетевого журнала PolitRussia.com Руслана Осташко.

«Сама идея закона вполне отвечает нормам журналистской этики и даже благородна: действительно, заведомо ложное распространение общественно важной информации несет вред. Но первые «кейсы» его применения сильно настораживают. В некоторых регионах мы видим, как местные власти, прикрываясь данным законом, карают рублем представителей СМИ и блогеров, распространяющих неугодную им информацию, которая на поверку оказывалась правдивой. Такого допускать, конечно же, нельзя» — сказал нам Руслан Осташко.

По его словам, реальные «фейкометы» при этом остаются безнаказанными. Такие издания антироссийского толка, как, например, «Медуза», не находятся в российской юрисдикции и не могут быть привлечены к ответственности, хотя осуществляют свою деятельность на территории нашей страны. Таким образом вместо осуществления реальной информационной гигиены и наказания недобросовестных журналистов, закон ставит под удар каждого, кто высказывается по проблемным вопросам, не собираясь при этом ничего сочинять. И оставлять закон о «фейках» просто так нельзя, ведь в своем нынешнем виде он оставляет большой простор для злоупотреблений.

По мнению редактора PolitRussia.com законопроект должен быть приостановлен хотя бы на полгода и в течение этого срока подвергнут всестороннему анализу с учетом особенностей правоприменительной практики. Также закон должен регулировать деятельность пранкеров (людей, практикующих телефонные розыгрыши. — Прим. ФАН).

«Помимо пранкера Вольнова, из-за действий которого во время трагедии в «Зимней вишне» этот закон был принят, у нас есть патриотические пранкеры Вован и Лексус, которые также занимаются распространением «фейков». Они звонят лидерам других государств и разыгрывают их, за что, по идее, тоже должны быть наказаны, — вынес свой вердикт Осташко. — Ведь в идеальном государстве закон должен быть един для всех, и, при всей моей любви к их деятельности, они тоже должны быть оштрафованы».

По мнению журналиста, закон должен быть модифицирован таким образом, чтобы привлекать к ответственности исключительно иностранные СМИ (или блогеров), занимающиеся деструктивным вмешательством в дела России. В то же время СМИ, занимающие прогосударственную позицию, не должны подпадать под действие модернизированного закона о фейках, поскольку приносят пользу. Как отличить одни от других, должен определить законодатель. Возможно, проблема может быть решена путем создания специального реестра «рукопожатных» блогеров и журналистов.

Напомним, история с законом о «фейковых новостях» началась с трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово. Тогда пранкер Евгений Вольнов путем телефонных розыгрышей умышленно распространял информацию о завышенном количестве погибших, не соответствовавшую действительности, вызывая тем самым панику в обществе. Тогда законодателями было принято решение карать распространителей заведомо ложной информации. Пранкер Вольнов был дважды осужден заочно, поскольку находился вне российской юрисдикции.