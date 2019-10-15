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Видео новых столкновений протестующих в Барселоне с полицией опубликовано в Сети

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Видео новых столкновений протестующих в Барселоне с полицией опубликовано в Сети

Барселона, 15 октября. В аэропорту Барселоны «Эль-Прат» продолжаются беспорядки. Новое видео столкновений протестующих с полицией опубликовано в Сети.

В аэропорту Барселоны продолжаются протесты. После посадок политиков, причастных к проведению референдума за независимость Каталонии в 2017 году, сотни людей пришли в аэропорт Барселоны, чтобы выразить свое недовольство. Осужденных приговорили к срокам от 9 до 13 лет лишения свободы.

Беспорядки продолжаются по настоящее время, о чем свидетельствует видео Ruptly. На кадрах опубликованного ролика полиция пытается оттеснить остающихся митингующих от здания «Эль-Прата».

Из-за митингов были отложены более 100 рейсов. Как уточняют источники журналистов, экипажи воздушных судов не смогли вовремя попасть в аэропорт.

Ранее сообщалось, что во время протестов в Барселоне пострадали почти 60 человек, большинство — в результате столкновений в аэропорту. Напомним, одновременно с аэропортом протестующие провели акцию в центре Барселоны.

Ранее российское посольство в Мадриде сообщило, что пассажиры из Москвы продолжают находиться в аэропорту Барселоны, где проходит акция сторонников независимости Каталонии.

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Источник: RT
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