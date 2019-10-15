Президент Руанды прибыл с официальным визитом в ЦАР

Банги, 15 октября. Президент Руанды Поль Кагаме впервые прибыл с официальным визитом в ЦАР после того, как Фостена-Арканжа Туадеру избрали президентом Центральноафриканской республики.

Во время этого визита главы двух стран планируют подписать ряд двусторонних соглашений. Например, правительство Руанды упоминало договоры в экономической и горнодобывающей сферах. В планы двух стран также входит укрепление военного сотрудничества.

Вместе с Кагаме на встрече будут присутствовать министр торговли, директор руандийского комитета горного дела, нефти и газа, начальник армии и представители различных руандийских компаний.

«Главной целью приезда президента Руанды в ЦАР является создание совместной комиссии, которая будет предусматривать регулярные встречи делегатов обеих стран», — передает RFI.

На данный момент Руанда уже является важным стратегическим партнером Центральноафриканской республики, так как многие руандийские миротворцы участвуют в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА), которая была создана для защиты местного населения, обеспечения безопасности в стране и для обеспечения гуманитарной помощи.

В прошлом году президент Руанды заявил, что он нацелен на укрепление всей Африки и создание лучшего будущего для африканского народа.