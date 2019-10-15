ФРГ раскритиковала антитурецкие санкции США из-за операции против курдов в Сирии

Берлин, 15 октября. Президент США Дональд Трамп должен был согласовать с Европейским союзом введение антитурецких санкций из-за операции против курдских террористов в Сирии. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц, который раскритиковал решение главы Белого дома.

По его мнению, только совместная стратегия способна принести весомые результаты в вопросе антитеррористической операции Турции на территории Сирии.

«Крайне важно, чтобы мы координировали свои действия на международном уровне. Это также относится и к Европейском Союзу», — указал Шольц.

Вице-канцлер ФРГ считает, что стороны должны остановить эскалацию боевых действий в Сирии. Примечательно, что Берлин при этом не планирует прекращать экспорт вооружения в Турцию.

О подписании Трампом указа о введении санкций против Турции в связи с антитеррористической операцией Анкары на севере Сирии стало известно во вторник из заявления американского госсекретаря Майка Помпео. По его словам, документ предоставляет возможность Минфину и Госдепу США вводить санкции против лиц или организаций, которые связаны с турецким правительством.

Турция начала операцию «Источник мира» 9 октября. Как объяснял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, она направлена против курдских вооруженных формирований, активно сотрудничающих с террористами из «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ).

Курдские боевики на захваченных ими территориях угнетают местное население — арабов-суннитов, устанавливая свои порядки.

Целью Анкары является создание зоны безопасности вдоль границы двух государств. Кроме того, Турция намерена пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Как отметил ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, введенные Вашингтоном санкции не нанесут Турции никакого урона, они направлены лишь на успокоение общественного мнения в США. Трамп, по его мнению, вынужден «играть в эту игру», поскольку не может выглядеть предателем интересов курдов, которых США «пестовали годами».

1 Организация запрещена на территории РФ.