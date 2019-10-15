Колонна САА направляется в Кобани из освобожденного от курдских террористов Манбиджа

Кобани, 15 октября. Сирийская арабская армия (САА) направляется в пограничный город Кобани, расположенный в 150 км от Алеппо на восточном берегу Евфрата. Об этом сообщил телеканал Al-Manar.

Армейская колонна вышла в Кобани из освобожденного от курдских боевиков Манбиджа, который находится в 85 км от Алеппо. Ранее стало известно, что подразделения САА укрепляют свои позиции в районе свободного от курдских террористов города.

Согласно данным телеканала, армейские подразделения будут размещены на границе с Турцией и возьмут под контроль участок стратегического шоссе Алеппо — Хасака. Это будет сделано в соответствии с предварительным военным соглашением, которое власти Сирии заключили с курдской автономной администрацией.

Принятая договоренность ограничена вопросом размещения военных в приграничных с Турцией регионах.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции против курдских боевиков на севере Сирии. Главной целью операции «Источник мира» является создание зоны безопасности на границе Сирии и Турции, а также блокировка трассы М4, которая служит «коридором» для террористических формирований.

Операция проводится против вооруженных курдских формирований, которые под предлогом «освобождения» от запрещенной в России организации ИГИЛ1 заняли территории в восточной части Сирии и начали оказывать давление на местное арабское население, подвергая его дискриминации и насилию. Курды не вели боевых действий против террористов, как это фактически делали ВКС РФ и САА, а предпочитали «договариваться» с боевиками, входя на занятые ими территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.