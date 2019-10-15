Минюст РФ требует ликвидировать движение «За права человека», неоднократно нарушавшего законы

Москва, 15 октября. Министерство юстиции РФ обратилось в Верховный суд с иском, в котором потребовало ликвидировать движение «За права человека», признанное иностранным агентом.

Минюст РФ потребовал ликвидировать общероссийское движение «За права человека» и все его структурные подразделения, а также исключить сведения о них из Единого государственного реестра юридических лиц. В ведомстве подчеркнули, что движение неоднократно нарушало российское законодательство. Кроме того, организация получила несколько штрафов за различные нарушения.

В феврале 2019 года Минюст РФ включил движение «За права человека» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Минюст провел несколько внеплановых проверок, по итогам которых было установлено, что деятельность движения «За права человека» имеет признаки иностранного агента. Кроме того, было установлено, что устав движения не соответствует Гражданскому кодексу РФ.

В октябре 2019 года Минюст РФ отказал движению в государственной регистрации в связи с нарушениями и ошибками, которые были допущены в оформлении документов.