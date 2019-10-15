Главные новости 15 октября

Задержанная в Минске россиянка Анна Богачева получает всю необходимую консульскую поддержку, заявили в МИД РФ. МИД РФ отреагировал на задержание россиянки Богачевой в Минске.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые прокомментировал выдвижение сил САА на северо-восток Сирии. Эрдоган отреагировал на появление армии Сирии в зоне антитеррористической операции Турции.

Леонов скончался 11 октября в Москве на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с Алексеем Леоновым. ФАН-ТВ.

В региональном управлении СК РФ назвали возможную причину обрушения в пятиэтажке в Приморском крае. Следователи назвали возможную причину обрушения в пятиэтажке в Приморье.

В Минске задержана россиянка, попавшая под санкции США из-за дела о «вмешательстве» в выборы. В ГД напомнили Минску, что граждан Союзного государства нельзя выдавать третьим странам.

Семья Заворотнюк спровоцировала ажиотаж в СМИ вокруг состояния «прекрасной няни», заявил продюсер Иосиф Пригожин. Пригожин обвинил семью Заворотнюк в создании «ужасного ажиотажа» в СМИ.

Подруга Бари Алибасова-младшего Мария Клюева зафиксировала побои и готовится заявить в полицию на своего бойфренда. Девушка Бари Алибасова-младшего рассказала о побоях.

Новая «Северная доктрина» США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь. СМИ Сербии пишут, что США хотят лишить Россию Севморпути.

Сборная Украины по футболу одержала победу над командой Португалии в матче отборочного турнира Евро-2020. Украина досрочно вышла на Евро-2020, обыграв Португалию.

Вашингтон договорился с Москвой о передаче контроля над сирийским Манбиджем на севере провинции Алеппо, сообщает Newsweek. СМИ сообщили о договоренностях США и РФ по Манбиджу на фоне операции Турции в Сирии.