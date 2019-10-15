Путин обменялся подарками с наследным принцем Абу-Даби

Абу-Даби, 15 октября. Президент РФ Владимир Путин во время визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подарил наследному принцу Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну белого кречета.

Во время визита Путина в ОАЭ президент РФ и наследный принц Абу-Даби обменялись подарками. Российский лидер получил в дар от аль-Нахайяна макет дворца Каср аль-Хосн, который ранее был резиденцией президента ОАЭ. Дворец, расположенный на улице имени шейха Заида, является самым древним строением в Абу-Даби и внесен в культурный фонд эмиратской столицы.

При этом накануне Путин во время визита в Саудовскую Аравию также подарил камчатского кречета королю Сальману бен Абделю Азизу Аль Сауду. Кречет является символом власти, солнца и света.

Орнитолог Александр Сорокин назвал камчатского кречета идеальной птицей для соколиной охоты. Подаренный Путиным кречет — редкая птица, занесенная в Красную книгу, этого хищника все еще можно встретить в дикой природе на севере России: от Кольского полуострова до Камчатки и Чукотки, отметил эксперт. Орнитолог напомнил, что арабские правители «чтут традиции своей соколиной охоты», и в этом плане кречет считается наиболее престижной птицей.