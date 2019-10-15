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Поход на кладбище поставил крест на слухах о захоронении Заворотнюк

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Поход на кладбище поставил крест на слухах о захоронении Заворотнюк

Москва, 15 октября. Слухи о тайных похоронах актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, как утверждают СМИ, борется с раком мозга, не нашли подтверждения.

Журналисты Nation News смогли отыскать могилы родственников звезды и убедились, что никаких следов нового захоронения нет. По информации издания, старые могилы выглядят довольно ухоженными, а рядом с надгробными камнями присутствуют фотографии покойных.

Корреспонденты издания также опровергли слухи об охране захоронений родных звезды «Моей прекрасной няни». По их словам, никакого «караула» на кладбище нет, но они встретили на кладбище только землекопов.

«Выглядит все довольно жутковато и пустынно», — пишет издание.

Поход на кладбище поставил крест на слухах о захоронении Заворотнюк

Стало также известно, что руководство кладбища, зная о немыслимом ажиотаже вокруг теледивы, решило ограничить доступ для посторонних на кладбище. Охранники постарались запомнить всех родственников и друзей актрисы в лицо, чтобы не допустить прохода журналистов, которые чуть ли не дежурят у надгробий родственников. 

О тяжелом заболевании актрисы пресса сообщила в августе этого года. В СМИ просочилась информация, что у звезды «Моей прекрасной няни» диагностировали рак мозга на последней стадии. При этом однозначных комментариев о состоянии звезды семья 48-летней знаменитости не давала. 

Во вторник на официальной странице актрисы в Instagram появился репост записи с аккаунта в поддержку Заворотнюк. В публикации говорится, что звезда «действительно проходит курс лечения».

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Источник: Nation News
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