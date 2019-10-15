В Литве поставят новый памятник нацистам из «Лесных братьев»

Вильнюс, 15 октября. Власти Литвы в очередной раз решили увековечить память националистического движения «Лесные братья».

В период с 1944 года по 1958 год от их рук в Литве погибло более 25 тыс. человек, причем 23 тыс. из них литовцы. Однако правительство прибалтийской республики, видимо, решило закрыть глаза на эти неудобные для них исторические факты и выделило деньги на создание нового символа литовской борьбы с мифической «советской оккупацией».

Проспонсировать строительство мемориала также собирается «Движение за борьбу и свободу» (LLKS). Церемония начала возведения памятника прошла 8 октября в литовском селе Крижкалнис. Как уточняют местные СМИ, согласно проекту, мемориал будет состоять из обелиска в форме меча, мемориальной доски с именами «борцов за свободу». Рядом собираются возвести небольшую часовню. В планах у активистов LLKS и строительство тут же музея, посетители которого «смогут видеть всю информацию о партизанах, память о которых увековечена здесь».

Отметим, что попытки литовских властей героизировать пособников нацистской Германии не находят широкой поддержки у местных жителей. Так, 28 сентября в центре Вильнюса неизвестные облили макет монумента «Холм свободы», еще одного мемориала, строящегося в Литве в память о «лесных братьях».

В МИД России заявили, что попытки Вильнюса представить участников бандформирований «героями-мучениками» возмутительны.