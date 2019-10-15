Мостовой не исключил возможность переноса финала ЛЧ из Турции из-за операции против курдов

Москва, 15 октября. Стамбул действительно может лишиться права проведения финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 из-за операции Турции против курдских террористов в Сирии. Об этом заявил в разговоре с Федеральным агентством новостей бывший футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой.

Спортсмен прокомментировал возможные санкции со стороны УЕФА к Турции.

«К сожалению, если раньше мы говорили, что спорт вне политики, то сейчас это уже не так. Мировой спорт уже давно стал частью политической системы. Достаточно вспомнить недопуск нашей страны на Олимпиаду. Поэтому я бы не исключал, что Стамбул действительно лишится финала Лиги чемпионов», — считает двукратный победитель Кубка Интертото.

По его словам, с футбольной точки зрения, Стамбул заслуживает принятия финала главного европейского клубного турнира.

«Мы все помним предыдущий финал Лиги чемпионов, который проводился в Стамбуле. Он стал одним из самых ярких в истории турнира. Конечно, Стамбул — футбольный город, который заслуживает принять такое событие. Как и многие другие города. Но решение о переносе финала меня, к сожалению, не удивит», — подчеркнул эксперт.

Напомним, лишить Стамбул права проведения финального матча Лиги чемпионов призвали многие эксперты и болельщики. Вице-президент УЕФА Мишель Ува отметил, что возглавляемая им организация рассмотрит такую возможность.

Беспокойство со стороны чиновников связано не только с началом антитеррористической операции в Сирии, но также и с военным приветствием футболистов сборной Турции во время отборочных матчей к Евро-2020.

Как отметил ранее в разговоре с Федеральным агентством новостей почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков, вопрос о переносе матча из Турции во многом лежит в политической плоскости. Для отмены его в Стамбуле нужны веские основание — к примеру, санкции в отношении Турции со стороны Евросоюза, вмешательство ООН.

Операция «Источник мира» в приграничных районах Сирии началась в минувшую среду. Она направлена на создание зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

Антитеррористическая операция ведется не против курдов как национальности, а против вооруженных формирований. Официально курдские «Демократические силы Сирии» SDF заявляют о «борьбе с терроризмом» в стране, однако на деле они включают боевиков «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) в свои ряды. Таким образом были созданы спящие ячейки террористической организации.

Отметим, что на захваченных курдскими боевиками территориях исторически проживали арабы-сунниты. Теперь же курдские террористы угнетают местное население, устанавливая свои порядки в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.