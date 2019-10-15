Эксперт объяснил, почему для Грузии важно выстраивать тесные отношения с Россией

Президенту Грузии Саломе Зурабишвили не подобает непристойно высказываться о России, считает президент Фонда единения русского и грузинского народов, президент Конгресса национальных объединений России Владимир Хомерики.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин провел встречу с председателем совета кантонов Швейцарии Жаном-Рене Фурнье. В ходе общения Володин попросил его объяснить грузинским властям, что поведение, которое страна демонстрирует по отношению к России, недопустимо.

Напомним, Швейцария с марта 2009 года выступает посредником между Россией и Грузией.

«Хотели бы, чтобы вы как страна, которая представляет наши, российские, интересы, озаботились тем, что произошло, объяснили грузинскому руководству, что так нельзя поступать со страной, которая фактически вас с этой руки понятно, что делает», — сказал Володин.

Спикер Госдумы отметил, что Россия «делает все» для развития экономики и благосостояния Грузии, и поэтому Тбилиси нельзя пренебрегать отношениями с Москвой. Володин добавил, что грузинский президент должен извиниться перед Россией и ее жителями.

Владимир Хомерики признался, что дорожит отношениями России и Грузии, делая все, чтобы они развивались и постепенно вышли на прежний уровень между странами.

«Володин абсолютно прав, и президенту Грузии не подобает непристойно высказываться о России. Это нонсенс. Нас связывает многолетняя история, дружба и, конечно, тесные экономические связи. Мы соседи и православные республики. То, что пытаются сотворить американцы с Грузией, не входит в интересы самой страны. В первую очередь, ей нужно выстраивать отношения с РФ», — заявил Хомерики в беседе с Федеральным агентством новостей.

Таким образом, Хомерики подтверждает, что Грузии не следует «в таком тоне» говорить с Россией. Однако собеседник ФАН подчеркивает, что речь не о риторике грузинского правительства, но о словах президента, а Саломе Зурабишвили — грузинка только этнически.

«Она мало представляет грузинские интересы и те связи, которые были между нашими странами. Тем не менее она делает реверансы касательно того, что России и Грузии нужно выстраивать диалог. Однако грузинские оппозиционеры постоянно пытаются дестабилизировать ситуацию, нагнетают обстановку и мешают стране вести нормальный диалог», — сказал эксперт.

Хомерики выразил надежду, что Россия и Грузия в ближайшее время восстановят отношения. Это связано с тем, что грузины прекрасно понимают роль России и любят ее, говорит собеседник ФАН.

Авиасообщение России с Грузией было закрыто с 8 июля. Указ об этом президент РФ Владимир Путин подписал в связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси.

Причиной выступлений стал инцидент на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Грузинскую оппозицию возмутило то, что депутат Государственной думы РФ Сергей Гаврилов, открывая мероприятие, сидел в кресле спикера парламента Грузии. Сам парламентарий заявлял, что он не выбирал место, а занял то, которое ему предложила принимающая сторона. В Тбилиси вспыхнули массовые беспорядки. Работа ассамблеи была прекращена, российская делегация была вынуждена покинуть страну.