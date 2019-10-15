Сирия, 15 октября. Жители Тель-Абьяда возвращаются в город после его зачистки от курдских террористов. Сирийцы, призванные на фронт в рамках насильственной вербовки, капитулируют. В лагере «Аль-Хол» наблюдается активизация членов семей террористов ИГ1, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с боевиками на юго-западе от Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва на шоссе Инхиль — Джасим в Даръа; осуществляет поджог палаток в лагере «Аль-Хол» в Хасаке.

Курдские вооруженные группировки: потеряли контроль над ас-Суккарией и Дейр-Атваном в Ракке.

Соединенные Штаты: вывели войска из района города Кобани вблизи границы с Турцией.

ВС Турции и протурецкие силы: обмениваются ударами с курдскими боевиками на северо-востоке Алеппо; сталкиваются с капитуляцией сирийцев, направленных на фронт в рамках насильственной вербовки.

Провинция Алеппо

Вокруг Манбиджского района продолжаются стычки между курдскими радикалами и вооруженными силами Турции, выступающими при поддержке союзных им формирований. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (JuhaymanH), турецкая артиллерия атаковала позиции «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в районе деревни Асила. Между тем обстрелам Отрядов народной самообороны (YPG) подвергся населенный пункт ар-Раи, в результате чего были раненых три местных жителя и один из протурецких бойцов. Об этом сообщает информационный портал Step News Agency.

Поступают данные о том, что вслед за Манбиджем американские отряды покинули и район города Кобани. Twitter-канал (TurkeyUntold) передает, что в ближайшее время ожидается прибытие сюда правительственных подразделений.

Юго-западнее административного центра провинции вновь отмечаются перестрелки между сирийскими войсками и боевиками исламистских бандгрупп, связанных с «Джебхат Ан-Нусрой»1***. Артобстрелам подверглись места базирования исламистов недалеко от населенных пунктов аль-Эйс и Халса. Сведения о нанесенном боевикам уроне пока уточняются.

Провинция Даръа

В провинции Даръа нападению вновь подверглись военнослужащие Сирийской арабской армии (САА). Агентство новостей Horrya Press сообщает о том, что два сотрудника сил безопасности погибли, еще несколько были ранены в результате взрыва СВУ, заложенного в их автобусе. Инцидент произошел на шоссе, пролегающем между населенными пунктами Инхиль и Джасим. Предполагается, что к установке СВУ имеют отношение либо боевики подконтрольной «Исламскому государству» группировки «Джейш Халид ибн аль-Валид», либо исламисты вооруженной оппозиции, которые все еще могут скрываться в регионе, действуя в составе подпольных ячеек. Напомним, территории Даръа и соседней Эль-Кунейтры полностью перешли под контроль САА в конце июля прошлого года.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (SyriCall) сообщает о том, что жители Тель-Абьяда начали возвращаться в город после того, как он был зачищен от курдских террористов. Напомним, о взятии населенного пункта ВС Турции и их союзники заявили в минувшее воскресенье. Прежде жители данного района регулярно подвергались притеснениям со стороны курдской администрации. Это повлекло за собой бегство многих местных сирийцев, которые теперь получили возможность вернуться.

Тем временем в ходе вооруженного противостояния к западу от Тель-Абьяда протурецким формированиям удалось выбить боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) из города ас-Суккария, передает Twitter-канал (SyriCall). Кроме того, курдские радикалы потеряли населенный пункт Дейр-Атван. Согласно сведениям информагентства Anna News, в настоящий момент союзники Турции продвигаются в направлении трассы М-4.

Провинция Хасака

Новая волна беспорядков вспыхнула в лагере «Аль-Хол» в Хасаке. Военный источник в сети Twitter (rafsanchez) передает, что члены семей террористов «Исламского государства», пребывающих в лагере, организовали поджог палаток. Предполагается, что родственники боевиков намеревались устроить в пункте временного размещения хаос, дабы бежать из него. Информация о возможных жертвах среди гражданского населения пока уточняется.

Тем временем официальный Twitter-канал министерства национальной обороны Турции (tcsavunma) опубликовал интервью с одним из тех курдов, которые сдались туркам вскоре после начала военной операции «Источник мира». Молодой человек заявил о том, что был направлен на принудительную службу в рядах YPG против своей воли, ввиду чего капитулировал при первой появившейся возможности.

1 Организация запрещена на территории РФ.