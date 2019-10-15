В Ассоциации менеджеров ожидают исчезновения новогодних корпоративов

Крупные компании все чаще отказываются от проведения традиционных корпоративных праздников в преддверии Нового года. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил представитель исполнительной дирекции Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалев.

«Сейчас очень многие компании — если говорить о тенденциях — вообще отказываются от безумных новогодних мероприятий со звездами шоу-бизнеса и со всеми вытекающими разгульными последствиями. Все больше компаний организуют вместо этого социальные мероприятия, волонтерские акции и стараются энергию сотрудников направить в это русло», — рассказал ФАН Ковалев.

Первый заместитель исполнительного директора ассоциации также отметил, что зачинателями нового тренда в корпоративных развлечениях выступают крупные компании, однако более мелкие предприятия уже подхватили новое веяние.

«Когда люди не готовы напиться, подраться, а потом ждать, кого уволят и тому подобное, когда люди готовы на какое-то совместное осмысленное действие — это говорит о развитой корпоративной культуре. Это характерно больше для крупных компаний. Здесь есть свои исключения, но тренд запускается оттуда», — добавил эксперт.

Вадим Ковалев отмечает распространение новой тенденции даже по своим френдлентам в социальных сетях: корпоративные вечеринки все реже проходят за накрытыми столами. Представитель Ассоциации менеджеров связывает это в том числе и с появившимися в последнее время в обществе запросом на социальную справедливость и модой на здоровый образ жизни.

«Коллеги говорят, что эффект единения в этом случае намного больше, чем за столом с напитками разной крепости. Я думаю, что такого рода роскошные вечеринки будут уходить в прошлое. Скорее всего, бизнес будет менять свою активность, в том числе и за счет спортивных мероприятий, которые однозначно положительно воспринимаются обществом и сотрудниками», — предположил эксперт.

Представитель Ассоциации менеджеров России также оценил рекомендации министерства здравоохранения РФ по проведению безалкогольных корпоративов, изложенные в перечне корпоративных модельных программ. По мнению Ковалева, прибегать к крайним мерам руководителям точно не стоит, но сама по себе идея достойна внимания и вполне может быть реализована.

«Если люди хотят что-то сделать, ну что их обыскивать что ли перед входом? Это неуважение к собственным сотрудникам. Но создать все предпосылки для того, чтобы таких моментов стало меньше, — это вполне по силам руководителю. Это определяется путем регулирования на стадии заказа количества, качества, вида алкоголя на мероприятии», — отметил Ковалев.

Между тем, несмотря на возможное снижение популярности и исчезновение традиции новогодних корпоративов в будущем, сегодня эта тема в преддверии Нового года по-прежнему остается популярной. За два с половиной месяца до наступления январских праздников среди наиболее частых поисковых запросов со словом «новогодний» в «Яндексе» «корпоратив» уже находится на почетном третьем месте после «новогоднего беспредела» из заглавия полнометражного фильма «Полицейский с рублевки» и «новогоднего фона». Следом за ними идет, судя по всему, связанный с темой праздничных вечеринок «новогодний маникюр 2019». В Google «новогодний корпоратив» и вовсе лидирует по популярности у пользователей, оставляя и «беспредел», и «маникюр» позади. Согласно данным сервиса поисковых запросов «Яндекс. Вордстат» за прошедший месяц около 600 человек воспользовались сайтом, чтобы найти «что надеть на корпоратив», запросы, содержащие слова «новогодний корпоратив где», вбивали в поисковую строку 5662 человека, а «новогодние корпоративы 2020» — без малого 18 тысяч человек.