ВСУ атаковали аэропорт Донецка во время переговоров в Минске

Донецк, 15 октября. Украинская армия нанесла минометный удар по аэропорту Донецка во время переговоров в Минске, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Согласно информации, под обстрел ВСУ попали территории донецкого аэропорта и населенные пункты Спартак и Жабичево. Отмечается, что менее чем за 30 минут украинские силовики выпустили более 50 мин калибром 82 мм.

В ДНР указали, что огонь ведется из районов населенных пунктов Пески и Опытные, которые находятся под контролем Киева.

Гражданская война на Украине началась после государственного переворота в стране в 2014 году. Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР, которые отказались подчиняться новому руководству и объявили о своей независимости. Представители республик Донбасса неоднократно отмечали, что Киев, несмотря на мирные соглашения, регулярно нарушает режим прекращения огня.

В октябре стало известно, что участники контактной группы в Минске подписали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм предоставления Донбассу особого статуса. На фоне этих событий украинские радикалы устроили беспорядки.